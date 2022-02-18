藥明生物2269跌近2% 兩個原因睇淡前景 股市 13:57 2022/02/18 分享： 藥明生物 （02269） 股價半日跌近2%，收報63.55元，長綫睇好可否趁跌加注？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）兩個原因睇淡前景，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】 *逢周二至周四《ET開市直擊》助你做好開市準備，今日嘉賓黃偉豪（Ravi）*【按此-附time code】 *每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*【按此重溫-附time code】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 華潤電力836逆市升 黃偉豪：短期有條件反彈 今日 華潤電力836逆市升 黃偉豪：短期有條件反彈 中國建材（03323）逆市升 繼續揸貨點部署 今日 中國建材（03323）逆市升 繼續揸貨點部署 阿里巴巴（09988）買入策略係點？ 今日 阿里巴巴（09988）買入策略係點？ 買國泰航空（00293）搏反彈 前景點睇？ 今日 買國泰航空（00293）搏反彈 前景點睇？ 你可能感興趣 華潤電力836逆市升 黃偉豪：短期有條件反彈 今日 13:33 華潤電力836逆市升 黃偉豪：短期有條件反彈 中國建材（03323）逆市升 繼續揸貨點部署 今日 12:43 中國建材（03323）逆市升 繼續揸貨點部署 阿里巴巴（09988）買入策略係點？ 今日 12:49 阿里巴巴（09988）買入策略係點？ 最新專欄文章 更多 中國平安2318跌市下靠穩 內險股升勢持續？ 今日 中國平安2318跌市下靠穩 內險股升勢持續？ 華潤電力836逆市升 黃偉豪：短期有條件反彈 今日 華潤電力836逆市升 黃偉豪：短期有條件反彈 買國泰航空（00293）搏反彈 前景點睇？ 今日 買國泰航空（00293）搏反彈 前景點睇？ 加息7次預期漸減 銀行股宜先食部分糊 今日 加息7次預期漸減 銀行股宜先食部分糊 阿里巴巴（09988）買入策略係點？ 今日 阿里巴巴（09988）買入策略係點？ 醫藥股 投資策略 市況分析 個股分析 技術分析 藍籌股 股票 港股 藥明生物（02269）