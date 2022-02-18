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藥明生物2269跌近2% 兩個原因睇淡前景

股市 13:57 2022/02/18

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藥明生物 （02269） 股價半日跌近2%，收報63.55元，長綫睇好可否趁跌加注？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）兩個原因睇淡前景，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】

*逢周二至周四《ET開市直擊》助你做好開市準備，今日嘉賓黃偉豪（Ravi）*【按此-附time code】

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*【按此重溫-附time code】

欄名 : 3分鐘睇股

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