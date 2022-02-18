【AAPL】Tim Cook去年年薪近億美元　股東代理諮詢公司就其薪酬方案籲投反對票

今年初蘋果公司市值創新高，達3萬億美元，相當於世界第五大經濟體，已達到前所未有的新高峰。作為對亮眼業績的獎勵，行政總裁Tim Cook將在去年獲得近億美元薪酬。

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但對於Tim Cook的天價人工，機構投資人服務公司 (Institutional Shareholder Services，ISS)於周三的報告中提到，對於Tim Cook獲得的大額股份表示擔憂。ISS 建議投資者在3月4日的蘋果股東大會上，投票反對批准Tim Cook薪酬的提議。

蘋果在今年初向美國證券交易委員會提交的代理文件中披露，除了300萬美元的年薪和其他薪酬外，Tim Cook還將獲得8230萬美元的股票獎勵。累計的金額由2020年的 1480萬美元，一口氣增至9870萬美元。

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ISS更指出「一半的獎項缺乏績效標準」，更稱蘋果沒有詳細說明薪酬方案，是否涵蓋2021年以後的獎勵，鑑於「規模龐大」，是個令人擔憂的問題。

不過CNN報道提到，股東在大會上的投票，很大程度只屬像徵性，即使股東拒絕，董事會也不一定要改變薪酬計劃。

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