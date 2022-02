英國取消「黃金簽證」 稱防堵國家安全漏洞

俄羅斯近來在接壤烏克蘭邊境加強增強軍事部署,使當地局勢維持緊張,與英國關係亦惡化。英國政府宣布,出於國家安全疑慮,決定取消俗稱「黃金簽證」的投資移民計劃。過往俄羅斯富豪為黃金簽證申請人一大來源,英國政府決定取消被指制衡是俄羅斯。

內政部大臣彭黛玲(Priti Patel)周四(17日)宣布,「黃金簽證」(Golden visa)將即時終止,以阻擋「威脅英國國家安全及讓贓款在英國城市流通」(threaten our national security and push dirty money around our cities)的貪污精英階層人士。

彭黛玲表示,絕不容忍有人濫用英國的移民制度,表明今次取消黃金簽證作為政府加強打擊非法及詐騙金融活動的其中一部分。彭黛玲指出,未來將公布針對金融詐騙的行動,打擊濫用英國金融機構的不法分子及更好保護英國納稅人。

內政部早前調查於2008年6月至2015年4月期間,約3,000份黃金簽證成功申請,當包括約700人為俄羅斯富豪。外界過去7個月向政府施壓,要求公開調查報告,但內政部周四僅表示,會在合適的時間公開報告。

英國媒體認為,取消黃金簽證是針對俄羅斯被指釀成東歐局勢緊張的制裁行動之一。國防部武裝部隊次官希佩(James Heappey)表示,當英國與俄羅斯的競爭更激烈,過去30年的英俄正常化關係需要重新檢視。

黃金簽證於2008年推出,容許外國民眾以200萬英鎊(約2,123萬港元)的英國投資,申請5年內取得居留權。若投資金額升至1,000萬英鎊(約1.06億港元),申請期將降至2年。簽證取消後,投資將需經由「創新企業家」簽證,申請移民資格。

責任編輯:吳漢培