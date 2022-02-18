Victoria's Secret首誕唐氏女模特 24歲女孩夢想成真

美國知名內衣品牌Victoria's Secret於2019年停辦年度內衣表演，但仍被不少人視為性感的象徵。波多黎各一名女模特於情人節當日夢想成真，創造歷史成為Victoria's Secret首位唐氏綜合症女模特。

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外媒報道，Victoria's Secret趁著情人節推出新内衣系列Love Cloud。24歲的波多黎各女模Sofia Jirau與其餘17名女模特，則負責為Love Cloud系列拍攝内衣廣告。

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Sofia興奮地在社交媒體Instagram宣布這個好消息，宣告她是Victoria's Secret有史以來首名唐氏綜合症女模特。她形容自己一直為這個目標努力奮鬥，直至現在終於夢想成真。

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她也是繼Joan Smalls以來，Victoria's Secret第2位波多黎各模特。

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據悉，Sofia於2020年首度亮相紐約時裝周，當時也為自己是少數有份參加時尚活動的唐氏綜合症模特而感到自豪。

她更參與一項名為「No Limits」的活動，希望能展現出唐氏綜合症患者在日常生活的潛能。

Victoria's Secret近年積極重塑品牌形象，不再使用舉世聞名的天使超模作為經典象徵，試圖擺脫「物化女性」等負面標籤及擁抱多元。

該公司創意總監Raul Martinez強調，Victoria's Secret今次帶來的女性模特兒陣容以及傳遞的包容精神，也是品牌價值觀的重要組成部分。

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責任編輯：鄭錦玲