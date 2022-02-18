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【個人私隱】Google效法蘋果推新私隱政策 防用戶數據被追蹤

環球政經 16:08 2022/02/18

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Alphabet（GOOGL）旗下的Google周三（18日）宣布 ，將推出新的隱私政策，減少其安卓（Android）系統上軟件開發商對用戶的跟踪 ，蘋果公司（AAPL）去年採取了類似措施，令依賴收集用戶數據來投放廣告的公司收入大減。

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

Google表示，將計劃把其「私隱沙盒」（Privacy Sandbox）引入Android，以限制軟件開發商追蹤用戶數據的能力。Google指，相關政策旨在減少用戶在不知情的情況下，被收集數據的可能性。不過，未來兩年將繼續沿用現有追蹤技術，意味著業界有時間適應和做好準備。

新政策或影響那些依賴跨應用程序跟踪用戶的科技公司，例如Facebook的母公司Meta（FB）， 蘋果早前更改私隱政策對Meta打擊尤其嚴重。Meta本月曾表示，蘋果的私隱政策變化將使這公司今年的銷售額減少約100億美元。Meta股價周三跌2%後，周四再跌4.08%，根據彭博社匯編的數據顯示，Meta已經跌出全球市值最大十家公司之列。

【美股部署】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對 【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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