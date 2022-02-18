【新冠肺炎】世衛建議確診個案較多地區 無症狀隔離期可縮短至10日 甚至放寬接觸者追蹤措施

Omicron變種病毒於多個國家和地區引發新一波疫情，各地醫療系統再次面臨巨大壓力。世界衛生組織（WHO）周四（17日）宣布假若新冠肺炎確診個案較多地區，可以考慮將無症狀患者的隔離期縮短4日至10日，應對人手及醫療配套不足等問題。

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世衛發表聲明表示，Omicron於全球迅速蔓延，令不少國家的追蹤能力處於超負荷運作。世衛考慮到部分國家如沿用現時的追蹤和隔離指引，或會導致基本醫療服務嚴重中斷，因此認為各國或要考慮採取務實措施。

世衛又建議，如果有地區的確診個案較多，可考慮將無症狀患者的隔離期由14日縮短至10日。如果確診者再進行新冠病毒檢測轉為陰性結果，隔離期可縮短至7日。世衛更建議，確診個案多的地區，可考慮放寬接觸者追蹤措施。興此同時，建議各國應優先處理感染風險最高的密切接觸者，包括醫護人員、患有嚴重疾病人士及未接種新冠疫苗人士。

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責任編輯：羅浩濂