【大數據市場】部署先進數據分析成疫市營商關鍵　報告：54%企業收入增加

▲ 數碼化成熟程度較高的企業，較數碼化進度落後的企業，能更有效地應對疫情大流行和區域性封鎖的影響。（法新社）

近年大數據（big data）市場規模顯著增加，尤其是在疫情新常態下，帶動更多消費者進行網購，同時為以數據分析為核心的電子商務帶來更多商機。市場研究機構Statista數據顯示，未來五年大數據市場規模將突破 1,000 億美元（約7,800億港元）。企業該如何乘勢提升競爭力？

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業務流程管理公司WNS發表最新報告，訪問歐美450名CXO（醫藥合同外包服務）和其他行業的領導人員，包括金融服務、保險、制造業、零售業、消費包裝品、生命科學和高科技，發現63%人認識到數據分析在戰略決策中的重要性。該報告更顯示，具有先進數據分析技術的企業已出現了正面業務成效，包括有54%企業收入有增加，而44%企業就表示獲得了市場競爭優勢。

助快速適應供應鏈 分銷和客戶需求

報告亦提到，數碼化成熟程度較高的企業，較數碼化進度落後的企業，能更有效地應對疫情大流行和區域性封鎖的影響。數據分析使他們能夠變得更加靈活，更快速有效地適應供應鏈、分銷和客戶需求的變化。儘管疫情已持續逾兩年，卻有82%數碼化成熟度較高的企業，過去三年的收入均按年增長。

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68%企業將聘請第三方服務供應商支援

此外，報告指出第三方服務供應商是企業數據分析發展的關鍵推動者。68%受訪者表示在未來12個月內，他們的企業在數據分析方面的支出將會增加，這包括聘請第三方服務供應商以提供支援。

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責任編輯：陳卓賢