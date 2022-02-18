  • 16°C
香港時間 : 2022218日 (五) 14:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大數據市場】部署先進數據分析成疫市營商關鍵　報告：54%企業收入增加

科技 13:29 2022/02/18

分享：

數碼化成熟程度較高的企業，較數碼化進度落後的企業，能更有效地應對疫情大流行和區域性封鎖的影響。（法新社）

近年大數據（big data）市場規模顯著增加，尤其是在疫情新常態下，帶動更多消費者進行網購，同時為以數據分析為核心的電子商務帶來更多商機。市場研究機構Statista數據顯示，未來五年大數據市場規模將突破 1,000 億美元（約7,800億港元）。企業該如何乘勢提升競爭力？

傳思科 200 億美元收購 Splunk    拓數據管理軟件市場

業務流程管理公司WNS發表最新報告，訪問歐美450名CXO（醫藥合同外包服務）和其他行業的領導人員，包括金融服務、保險、制造業、零售業、消費包裝品、生命科學和高科技，發現63%人認識到數據分析在戰略決策中的重要性。該報告更顯示，具有先進數據分析技術的企業已出現了正面業務成效，包括有54%企業收入有增加，而44%企業就表示獲得了市場競爭優勢。

助快速適應供應鏈 分銷和客戶需求

報告亦提到，數碼化成熟程度較高的企業，較數碼化進度落後的企業，能更有效地應對疫情大流行和區域性封鎖的影響。數據分析使他們能夠變得更加靈活，更快速有效地適應供應鏈、分銷和客戶需求的變化。儘管疫情已持續逾兩年，卻有82%數碼化成熟度較高的企業，過去三年的收入均按年增長。

【ESG】3類中小企實踐ESG　環境顧問公司客人按年增雙位數

68%企業將聘請第三方服務供應商支援

此外，報告指出第三方服務供應商是企業數據分析發展的關鍵推動者。68%受訪者表示在未來12個月內，他們的企業在數據分析方面的支出將會增加，這包括聘請第三方服務供應商以提供支援。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【美容科技】港初創研智能鏡　藉科技解決行業痛點
2021/12/24
【美容科技】港初創研智能鏡　藉科技解決行業痛點
【科研產業】理大夥美國馬里蘭大學設產品可靠性暨系統安全研發中心　預防產品故障
2021/12/29
【科研產業】理大夥美國馬里蘭大學設產品可靠性暨系統安全研發中心　預防產品故障
【數據保安】儲存系統保安不容忽略 系統升級增保護能力兼加快復原
2022/01/05
【數據保安】儲存系統保安不容忽略 系統升級增保護能力兼加快復原
【數據中心地位】香港重返全球數據中心Top 10　亞太地區排名第2
2022/01/24
【數據中心地位】香港重返全球數據中心Top 10　亞太地區排名第2

你可能感興趣

【美容科技】港初創研智能鏡　藉科技解決行業痛點
18:45 2021/12/24
【美容科技】港初創研智能鏡　藉科技解決行業痛點
【科研產業】理大夥美國馬里蘭大學設產品可靠性暨系統安全研發中心　預防產品故障
15:48 2021/12/29
【科研產業】理大夥美國馬里蘭大學設產品可靠性暨系統安全研發中心　預防產品故障
【數據保安】儲存系統保安不容忽略 系統升級增保護能力兼加快復原
16:00 2022/01/05
【數據保安】儲存系統保安不容忽略 系統升級增保護能力兼加快復原
大數據 零售 疫情

下一篇文章

【大和解】就收費糾紛達成共識　亞馬遜接受客戶使用Visa卡付款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大屏手機】HONOR 50 Lite中階大屏幕手機　$1,998即日開售
【大屏手機】HONOR 50 Lite中階大屏幕手機　$1,998即日開售
【機迷熱話】Sony推尋寶遊戲！　找出代碼即有機會免費贏得PS5
【機迷熱話】Sony推尋寶遊戲！　找出代碼即有機會免費贏得PS5
【網絡安全】搵工要小心！　假冒LinkedIn詐騙電郵數目大增232%
【網絡安全】搵工要小心！　假冒LinkedIn詐騙電郵數目大增232%
【網絡私隱】Android將免受App數據追蹤　Google：盡力平衡廣告商和用戶利益
【網絡私隱】Android將免受App數據追蹤　Google：盡力平衡廣告商和用戶利益
【三星新機】三星Galaxy S22旗艦系列攻港　售價$5,898起
【三星新機】三星Galaxy S22旗艦系列攻港　售價$5,898起
【三星發布會】三星2月28日再舉行線上發布會　新品主角係邊個？
【三星發布會】三星2月28日再舉行線上發布會　新品主角係邊個？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款