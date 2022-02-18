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【TSLA】Tesla更改南韓Model 3廣告　續航力由「超過528公里」改為「最高528公里」

股市 13:26 2022/02/18

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【TSLA】Tesla更改南韓Model 3廣告　續航力由「超過528公里」改為「最高528公里」

美國電動車龍頭Tesla（美：TSLA）早前涉嫌誇大其電池續航力，而遭南韓監管機構調查。現時Tesla立即更改對南韓Model 3廣告，由早前在南韓官方網站所展示的Model 3每次充電可以行駛「超過528公里」，目前其宣傳廣告已改為「最高528公里」。

據《路透》引述韓國公平貿易委員會成員指，韓國公平貿易委員會（KFTC）計劃給予Tesla去回應其調查報告數據，然後再舉行會議去決定Tesla有否違反法律及相關懲罰。

2月15日，韓國公平貿易委員會向Tesla發送報告，指其誇大了部分車型的續航力，違反了南韓的《公平標示和廣告法》。當局經調查後發現，假如溫度降至零度以下，Tesla電動車的電池效能就會下降，因此當局指Tesla涉嫌誇大電動車電池續航力。

Tesla昨跌5%，報876.35美元。

【ET財智Talk】英國有條件再加息　英鎊咩水平可買入？（立即收看）

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編輯：姚卓然

美股 廣告 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 南韓 電動車 公平貿易
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