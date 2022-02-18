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集團商業行為涉違規 特朗普及長子長女被裁定需作證

環球社會熱點 13:40 2022/02/18

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美國紐約法庭裁定，美國前總統特朗普及其長子長女需出庭作證，就特朗普集團商業行為接受盤問。紐約總檢察長指責特朗普集團，透過存有欺詐型的資產估值手段，獲得稅收減免及貸款。據報特朗普將在21日內出庭作證，但外界預料他將提出上訴。

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紐約最高法院法官恩格隆（Arthur Engoron）表示，特朗普（Donald Trump）、其44歲長子唐納德（Donald Trump Jr.）及現年40歲長女伊萬卡（Ivanka Trump）必須各自遵守，檢察官在12月時頒布的法令。3人需要在21日內出庭作證，外界料特朗普將對決定上訴。

恩格隆透露，紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）調查過程中發現，特朗普集團或存在財務欺詐的大量證據，質疑3人有參與其中。特朗普一直指調查是政治獵巫，其家族律師引用詹樂霞之前對特朗普發的公開聲明，指詹樂霞調查並不合適，認為傳召3人侵犯3人的憲法權利。但恩格隆反駁指，法庭審查過千份文件後認為，總檢察長辦公室有足夠依據繼續調查。

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詹樂霞指法官裁決是一場勝利，正義已佔上風。特朗普集團發表聲明批評，整個司法系統已經腐敗。

相關調查於2019年展開，旨在查證特朗普就任總統前，是否在向銀行尋求貸款時，於財務報表、貸款申請和納稅申報表中誤報某些資產價值。是次屬於民事調查，與特朗普另涉的刑事調查無關。特朗普家族律師曾希望法庭撤銷傳票，並在所有刑事調查結束前停止一切民事調查。

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責任編輯：李俊儀

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