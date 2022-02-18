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【已成主流？】美國FBI成立新部門　專門打擊區塊鏈、虛擬資產相關案件

環球政經 18:21 2022/02/18

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據外媒報道，美國司法部周四宣布，已招聘一名熟悉電腦罪案的檢察官，帶領新的執法團隊，並於聯邦調查局（FBI）成立新部門「虛擬資產開發」(virtual asset exploitation)，專門用分析區塊鏈和扣押可疑的虛擬資產。

同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

當地於月初出現有史以來最大宗的沒收虛擬資產案件，紐約一對已婚的夫婦涉嫌「洗黑錢」，涉及價值超過45億美元比特幣，相關比特幣在於2016年，在數碼貨幣交易所Bitfinex遭黑客攻擊盜去。該部門在上述案件後成立。

【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員 月薪逾1.8萬元 持指定駕照DSE學歷可申請【見下頁

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美國司法部副部長Lisa Monaco周四表示，新成立的執法團隊檢察官為Eun Young Choi，曾起訴一名竊取逾8000萬摩根大通公司客戶信息的俄羅斯黑客。該執法團將集中執法機構的加密貨幣專業知識，同時為FBI其他人員提供區塊鏈分析、虛擬資產沒收和培訓。

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撰文 : 陳楚琨

洗黑錢 數碼貨幣 經濟 美國司法部 區塊鏈 FBI 比特幣 美國 黑客 金融

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