▲ 【投行監管】摩根士丹利與華爾街關係網據報遭調查 傳涉大宗交易前放風

彭博引述消息報道，摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS）和該行股票交易員Pawan Passi正捲入了美國一項「牽連甚廣（sprawling）」的調查，調查內容是該大摩交易員是否在大宗交易，提前向投資者透露股票出售規模，繼而在相關股份因大宗交易股價異動前出手，目前未有人被指控有不當行為。

報道指，當局正在翻查摩根士丹利和Passil紀錄，特別是Passil電話聯繫最頻繁的人和摩根士丹利某些關鍵客戶，當中包括華爾街知名對沖基金高層，以及專注於大宗交易的小型公司的基金經理。

美國司法部正在收集這些訊息審查，包括在線聊天、手機短信、電子郵件和應用程式（App）發送的信息。

報道指，Passi現年38歲，於2004年大學畢業即加入大摩，2008年從英國轉至美國工作，去年11月起休假。當局正緊盯他和大摩股票、固定收益銀團（syndicate）全球主管Evan Damast、 股票交易高層John Paci、銀團團隊Charles Leisure的聯繫。

**美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢

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