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【蔬菜供應】內地供港蔬菜貨量回升至9成　蔬菜批發價繼續回落

商業 12:55 2022/02/18

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內地供港蔬菜數量逐步回復，批發價也開始回落。（資料圖片）

中港跨境司機因疫情而短缺，影響內地輸港蔬菜的供應。政府發言人今日（18日）表示，昨日（17日）由內地進口本港的鮮活食品供應進一步增加。

【零售業寒冬】疫情重災區人流大跌5成　零售商冀政府加碼補貼金額

根據最新資料，昨日（截至午夜）經由漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處，各批發市場推出市面的內地供港蔬菜供應量，較日前有所上升，為13,010多擔（即約788,000公斤），約為平日供應量的9成。

【大和解】就收費糾紛達成共識　亞馬遜接受客戶使用Visa卡付款

現時整體蔬菜批發價亦繼續回落（見表）。另外，內地進口本港的冰鮮家禽和肉類整體貨量亦有上升，貨量為平日7成左右。

內地供港蔬菜批發價
種類 元/斤（今早）
菜芯 10.2
唐生菜 9.0
芥蘭 9.5
荳苗 17.0
薯仔 6.5
西洋菜 11.5
青白菜 7.0
白菜 8.2
茼萵 13.8
西芹 10.4
菠菜 11.3
西蘭花 12.9
蕃茄 11.4
*資料來源：漁護署

【山寨風波】茶飲店「鹿角巷」內地現過千間山寨店　真身斥過億打擊假店

責任編輯：馬意文

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