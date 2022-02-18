【蔬菜供應】內地供港蔬菜貨量回升至9成　蔬菜批發價繼續回落

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【零售業寒冬】疫情重災區人流大跌5成 零售商冀政府加碼補貼金額
中港跨境司機因疫情而短缺，影響內地輸港蔬菜的供應。政府發言人今日（18日）表示，昨日（17日）由內地進口本港的鮮活食品供應進一步增加。
【零售業寒冬】疫情重災區人流大跌5成 零售商冀政府加碼補貼金額
根據最新資料，昨日（截至午夜）經由漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處，各批發市場推出市面的內地供港蔬菜供應量，較日前有所上升，為13,010多擔（即約788,000公斤），約為平日供應量的9成。
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現時整體蔬菜批發價亦繼續回落（見表）。另外，內地進口本港的冰鮮家禽和肉類整體貨量亦有上升，貨量為平日7成左右。
|內地供港蔬菜批發價
|種類
|元/斤（今早）
|菜芯
|10.2
|唐生菜
|9.0
|芥蘭
|9.5
|荳苗
|17.0
|薯仔
|6.5
|西洋菜
|11.5
|青白菜
|7.0
|白菜
|8.2
|茼萵
|13.8
|西芹
|10.4
|菠菜
|11.3
|西蘭花
|12.9
|蕃茄
|11.4
|*資料來源：漁護署
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責任編輯：馬意文