【蔬菜供應】內地供港蔬菜貨量回升至9成　蔬菜批發價繼續回落

▲ 內地供港蔬菜數量逐步回復，批發價也開始回落。（資料圖片）

中港跨境司機因疫情而短缺，影響內地輸港蔬菜的供應。政府發言人今日（18日）表示，昨日（17日）由內地進口本港的鮮活食品供應進一步增加。

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根據最新資料，昨日（截至午夜）經由漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處，各批發市場推出市面的內地供港蔬菜供應量，較日前有所上升，為13,010多擔（即約788,000公斤），約為平日供應量的9成。

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現時整體蔬菜批發價亦繼續回落（見表）。另外，內地進口本港的冰鮮家禽和肉類整體貨量亦有上升，貨量為平日7成左右。

內地供港蔬菜批發價 種類 元/斤（今早） 菜芯 10.2 唐生菜 9.0 芥蘭 9.5 荳苗 17.0 薯仔 6.5 西洋菜 11.5 青白菜 7.0 白菜 8.2 茼萵 13.8 西芹 10.4 菠菜 11.3 西蘭花 12.9 蕃茄 11.4 *資料來源：漁護署

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責任編輯：馬意文