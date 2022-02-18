阿里巴巴（09988）買入策略係點？ 股市 12:49 2022/02/18 分享： 阿里巴巴(09988) 將於下星期四(24日)公布截至去年底止財年第三財季業績，股價自二月開始反覆向上。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）認為現時股價未確定上升軌，現階段仍然建議投資者繼續炒區間上落方式操作股份，詳細分析立即點擊收看/收聽。【精華速睇】 **美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 美國10年期債息跌穿2厘 烏克蘭局勢趨緊張 今日 美國10年期債息跌穿2厘 烏克蘭局勢趨緊張 滙豐005下周放榜 話你知績前策略點部署 今日 滙豐005下周放榜 話你知績前策略點部署 馬斯克諷刺杜魯多似希特拉 遭猶太人炮轟急刪文 今日 馬斯克諷刺杜魯多似希特拉 遭猶太人炮轟急刪文 恒指今日季檢 大熱染藍股有冇炒作？ 今日 恒指今日季檢 大熱染藍股有冇炒作？ 中國建材（03323）逆市升 繼續揸貨點部署 今日 中國建材（03323）逆市升 繼續揸貨點部署 你可能感興趣 美國10年期債息跌穿2厘 烏克蘭局勢趨緊張 今日 00:57 美國10年期債息跌穿2厘 烏克蘭局勢趨緊張 滙豐005下周放榜 話你知績前策略點部署 今日 12:23 滙豐005下周放榜 話你知績前策略點部署 馬斯克諷刺杜魯多似希特拉 遭猶太人炮轟急刪文 今日 12:20 馬斯克諷刺杜魯多似希特拉 遭猶太人炮轟急刪文 最新專欄文章 更多 加息7次預期漸減 銀行股宜先食部分糊 今日 加息7次預期漸減 銀行股宜先食部分糊 中國建材（03323）逆市升 繼續揸貨點部署 今日 中國建材（03323）逆市升 繼續揸貨點部署 恒指今日季檢 大熱染藍股有冇炒作？ 今日 恒指今日季檢 大熱染藍股有冇炒作？ 滙豐005下周放榜 話你知績前策略點部署 今日 滙豐005下周放榜 話你知績前策略點部署 本港疫情嚴峻市場觀望心態重 港股何時突破再續升勢？ 今日 本港疫情嚴峻市場觀望心態重 港股何時突破再續升勢？ 加息 美國 英鎊 阿里巴巴 買入 上升軌 外滙 阿里巴巴－SW（09988） 歐元