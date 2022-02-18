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中國建材（03323）逆市升 繼續揸貨點部署

股市 12:43 2022/02/18

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水泥股自年初開始表現反覆向上，其中中國建材（03323）股價今日亦能逆市上升1%。雖然股價於這星期曾經由高位輕微調整，但中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）仍然建議持有，股份應如何操作？，立即點擊收看/收聽。【精華速睇】

**美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢

欄名 : 3分鐘睇股

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