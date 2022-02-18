中國建材（03323）逆市升 繼續揸貨點部署 股市 12:43 2022/02/18 分享： 水泥股自年初開始表現反覆向上，其中中國建材（03323）股價今日亦能逆市上升1%。雖然股價於這星期曾經由高位輕微調整，但中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）仍然建議持有，股份應如何操作？，立即點擊收看/收聽。【精華速睇】 **美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 炒染藍股不如揀質優股 梁耀康薦贛鋒鋰業1772 - 點擊看買賣策略 今日 炒染藍股不如揀質優股 梁耀康薦贛鋒鋰業1772 - 點擊看買賣策略 本港疫情嚴峻市場觀望心態重 港股何時突破再續升勢？ 今日 本港疫情嚴峻市場觀望心態重 港股何時突破再續升勢？ 滙豐005下周放榜 話你知績前策略點部署 今日 滙豐005下周放榜 話你知績前策略點部署 恒指今日季檢 大熱染藍股有冇炒作？ 今日 恒指今日季檢 大熱染藍股有冇炒作？ 你可能感興趣 炒染藍股不如揀質優股 梁耀康薦贛鋒鋰業1772 - 點擊看買賣策略 今日 11:37 炒染藍股不如揀質優股 梁耀康薦贛鋒鋰業1772 - 點擊看買賣策略 本港疫情嚴峻市場觀望心態重 港股何時突破再續升勢？ 今日 12:13 本港疫情嚴峻市場觀望心態重 港股何時突破再續升勢？ 滙豐005下周放榜 話你知績前策略點部署 今日 12:23 滙豐005下周放榜 話你知績前策略點部署 最新專欄文章 更多 阿里巴巴（09988）買入策略係點？ 今日 阿里巴巴（09988）買入策略係點？ 恒指今日季檢 大熱染藍股有冇炒作？ 今日 恒指今日季檢 大熱染藍股有冇炒作？ 滙豐005下周放榜 話你知績前策略點部署 今日 滙豐005下周放榜 話你知績前策略點部署 本港疫情嚴峻市場觀望心態重 港股何時突破再續升勢？ 今日 本港疫情嚴峻市場觀望心態重 港股何時突破再續升勢？ 疫情帶動中藥概念股有炒作 培力農本方急升14% 今日 疫情帶動中藥概念股有炒作 培力農本方急升14% 建材 外滙 加息 中國建材（03323） 美國 英鎊 中國 歐元