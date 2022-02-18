【大和解】就收費糾紛達成共識　亞馬遜接受客戶使用Visa卡付款

▲ 亞馬遜昨（17日）宣布，已與Visa達成全球協議，解決連日來的收費糾紛，將重新接受客戶使用Visa卡在亞馬遜上消費。（法新社資料圖片）

亞馬遜（Amazon）去年11月因不滿Visa信用卡手續費昂貴，決定停止接受客戶使用英國發行的Visa信用卡付款，引起大眾熱議。經過3個月的磋商，亞馬遜昨（17日）宣布，已與Visa達成全球協議，解決連日來的收費糾紛，將重新接受客戶使用Visa卡在亞馬遜上消費。

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亞馬遜發言人向CNBC、路透社等媒體發布電子郵件表示，已和Visa達成協議，未來將允許所有用戶繼續在亞馬遜商店和網站使用Visa信用卡。此外，澳洲和新加坡的亞馬遜客戶使用Visa信用卡消費時，將不再需要支付0.5%的附加費用。

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亞馬遜發言人表示，仍然致力為客戶提供方便且有選擇的支付體驗。Visa則指，雙方會在新產品和技術計劃進行合作，以確保未來繼續為客戶提供創新的支付體驗。

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亞馬遜與Visa的爭議源於，英國在2020年12月31日徹底脫離歐盟後，解除了特定費用設有上限的規矩，Visa隨即將英國發行的信用卡手續費從 0.3%大幅調高到1.5%，讓亞馬遜對此深感不滿，並宣布停止接受英國Visa信用卡的付款。

責任編輯：吳嘉雯

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