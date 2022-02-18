  • 16°C
香港時間 : 2022218日 (五) 13:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大和解】就收費糾紛達成共識　亞馬遜接受客戶使用Visa卡付款

科技 12:49 2022/02/18

分享：

亞馬遜昨（17日）宣布，已與Visa達成全球協議，解決連日來的收費糾紛，將重新接受客戶使用Visa卡在亞馬遜上消費。（法新社資料圖片）

亞馬遜（Amazon）去年11月因不滿Visa信用卡手續費昂貴，決定停止接受客戶使用英國發行的Visa信用卡付款，引起大眾熱議。經過3個月的磋商，亞馬遜昨（17日）宣布，已與Visa達成全球協議，解決連日來的收費糾紛，將重新接受客戶使用Visa卡在亞馬遜上消費。

【虛擬健身】Peloton新模擬訓練遊戲　踩單車變模擬公路賽

亞馬遜發言人向CNBC、路透社等媒體發布電子郵件表示，已和Visa達成協議，未來將允許所有用戶繼續在亞馬遜商店和網站使用Visa信用卡。此外，澳洲和新加坡的亞馬遜客戶使用Visa信用卡消費時，將不再需要支付0.5%的附加費用。

【Beats耳機】蘋果推特別版無線耳機Powerbeats Pro　慶祝NBA 75周年

亞馬遜發言人表示，仍然致力為客戶提供方便且有選擇的支付體驗。Visa則指，雙方會在新產品和技術計劃進行合作，以確保未來繼續為客戶提供創新的支付體驗。

【Intel手提電腦】Intel首款搭載Arc遊戲顯卡手提電腦　將於今年首季推出

亞馬遜與Visa的爭議源於，英國在2020年12月31日徹底脫離歐盟後，解除了特定費用設有上限的規矩，Visa隨即將英國發行的信用卡手續費從 0.3%大幅調高到1.5%，讓亞馬遜對此深感不滿，並宣布停止接受英國Visa信用卡的付款。

責任編輯：吳嘉雯

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【加密貨幣】Twitter允許用戶　用以太坊打賞創作者
2022/02/17
【加密貨幣】Twitter允許用戶　用以太坊打賞創作者
【蘋果動向】Apple宣布推出Tap to Pay功能　可用iPhone接受信用卡支付
2022/02/09
【蘋果動向】Apple宣布推出Tap to Pay功能　可用iPhone接受信用卡支付
【數碼趨勢】消費者行為疫下轉變　企業、營銷人員應如何部署？
2022/02/17
【數碼趨勢】消費者行為疫下轉變　企業、營銷人員應如何部署？
【Amazon】亞馬遜針對醫療保健需求　擴展遙距及上門看診服務範圍
2022/02/09
【Amazon】亞馬遜針對醫療保健需求　擴展遙距及上門看診服務範圍

你可能感興趣

【加密貨幣】Twitter允許用戶　用以太坊打賞創作者
12:30 2022/02/17
【加密貨幣】Twitter允許用戶　用以太坊打賞創作者
【蘋果動向】Apple宣布推出Tap to Pay功能　可用iPhone接受信用卡支付
10:09 2022/02/09
【蘋果動向】Apple宣布推出Tap to Pay功能　可用iPhone接受信用卡支付
【數碼趨勢】消費者行為疫下轉變　企業、營銷人員應如何部署？
19:00 2022/02/17
【數碼趨勢】消費者行為疫下轉變　企業、營銷人員應如何部署？
電子交易 電子支付 英國 信用卡 Amazon

上一篇文章

【環保能源】材料費只需31元！　家用太陽能海水淡化裝置登場

下一篇文章

【虛擬健身】Peloton新模擬訓練遊戲　踩單車變模擬公路賽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【YouTube】YouTube增「Shorts」短片架　加強內容推廣
【YouTube】YouTube增「Shorts」短片架　加強內容推廣
【大屏手機】HONOR 50 Lite中階大屏幕手機　$1,998即日開售
【大屏手機】HONOR 50 Lite中階大屏幕手機　$1,998即日開售
【機迷熱話】Sony推尋寶遊戲！　找出代碼即有機會免費贏得PS5
【機迷熱話】Sony推尋寶遊戲！　找出代碼即有機會免費贏得PS5
【三星發布會】三星2月28日再舉行線上發布會　新品主角係邊個？
【三星發布會】三星2月28日再舉行線上發布會　新品主角係邊個？
【三星新機】三星Galaxy S22旗艦系列攻港　售價$5,898起
【三星新機】三星Galaxy S22旗艦系列攻港　售價$5,898起
【網絡安全】搵工要小心！　假冒LinkedIn詐騙電郵數目大增232%
【網絡安全】搵工要小心！　假冒LinkedIn詐騙電郵數目大增232%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款