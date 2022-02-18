【俄烏衝突】外資行列俄烏局勢三情境及結果　若全面入侵恐延後美國加息

▲ 外資行列三情境分析俄烏局勢 全面入侵或延後美國加息

俄羅斯、烏克蘭和北約之間地緣政治緊張局勢升高，引發市場震盪。法盛盧米斯賽勒斯宏觀策略團隊發表最新報告列出三俄烏衝突可能演變的三種情境及結果。該行又指，俄羅斯目前仍握有著大量對抗西方的籌碼，不僅石油及天然氣，俄羅斯同時也在全球供應鏈中扮演重要角色，認爲市場可能低估了。

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情境一：僵持不下

俄羅斯、烏克蘭和北約任何一方都不會採取會使局勢明顯升級的行動。法盛盧米斯賽勒斯認為，這種情況將維持現狀，對金融市場不會產生額外影響，也不會改變政府或央行的政策。

情境二：局部入侵

俄羅斯若選擇局部入侵烏克蘭，料會開始侵佔其國土，也可能對該國或其盟國發動激烈的網路攻擊。該行預期屆時美國或許會對俄羅斯實施一些制裁，而歐洲的反應較不肯定，因為許多歐洲國家看中俄羅斯的經濟利益，會希望與俄羅斯有建設性的關係。

法盛盧米斯賽勒斯預計，市場將出現強烈的避險反應，不過一旦確定了全面性入侵不會發生，市場就會迅速恢復正常。美國公債和美元料將出現短暫的反彈，風險情緒可能會對歐元造成一些衝擊，但歐元的基本面可望提供歐元長期支撐。能源價格料會彈升，若被納入制裁範圍，價格甚至會進一步上漲。這情況下，認為美國和歐洲央行將維持謹慎地收緊原本的金融寬鬆政策。

情況三：全面入侵

如果俄羅斯選擇全面入侵烏克蘭，美國和北約料將對其實施更嚴厲的制裁。法盛盧米斯賽勒斯認為，美國國會可能會放棄「重建美好未來」（Build Back Better）法案的預算，轉向去促成兩黨對增加軍事和資安相關支出的協定，並可能包括提高稅收。

法盛盧米斯賽勒斯預期，市場將會有強烈的避險反應，資金將轉向美國公債和美元等安全資產。歐元可能會受到暫時的打擊。全面入侵料會引發能源價格急遽飆升。如果俄羅斯利用鋁、鈦和鈾作為抵抗西方的籌碼，這些商品的價格也將會受到影響。

在這種情境下，該行認為美國聯儲局可能會暫時延後原定的升息計畫。歐洲央行若看到信用利差受到影響，也可能會增加債券購買量，但該等都將是市場行為導致的結果，而非基本面惡化。

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