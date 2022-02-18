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【環保能源】材料費只需31元！　家用太陽能海水淡化裝置登場

科技 13:00 2022/02/18

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為了解決傳統海水化淡的局限，中美兩間大學最近合作研發家用太陽能海水淡化裝置，材料費更只需4美元（約31港元）。

傳統海水淡化技術需要安裝大量裝置，且費用高昂，一般市民難以負擔，而該技術更會排放有害物質，影響生態環境。為了解決傳統海水化淡的局限，中美兩間大學最近合作研發家用太陽能海水淡化裝置，材料費更只需4美元（約31港元）。

【廢物利用】廢棄太陽能板再重用 德國科研機構研再生PERC太陽能電池

美國麻省理工學院與中國上海交通大學合作，研發一款高效且經濟實惠的家用太陽能海水淡化系統。團隊研發出新型無芯吸材料的多層太陽能海水淡化裝置，其原理是讓水蒸發。

首先先用有2.5mm的多孔薄膜將海水吸到頂部，讓深色材料吸收日照熱量將水加熱蒸發，再收集凝結水。至於上層較熱的水與底部較冷的水會產生自然的對流循環，由於上層的熱水密度較高，鹽結晶會留在底下的水中。

【機械人】南韓計劃2023年允許機械人 使用道路運送食品

實驗顯示，即使一開始水分鹽濃度高達20%，但透過日照將鹽水轉換成水蒸氣的效率已超過80%，運作一週後，也沒有發現任何鹽晶體。

經濟實惠是裝置最大的特點，團隊指出，系統由日常材料製成，收集面積僅1平方米的太陽能海水淡化系統可以為一般家庭提供足夠的飲用水，而材料費只需4美元（約31港元）。研發團隊表示，為裝置進行改進後，其可讓鄉郊或開發中地區更容易獲得飲用水，也可以當作緊急使用的救災飲用水設備。

【空中的士】日本擬推空中的士 大阪至關西機場只需 15 分鐘

責任編輯：廖淑瑩

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