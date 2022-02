馬斯克諷刺杜魯多似希特拉 遭猶太人炮轟急刪文

加拿大總理杜魯多早前引用緊急法與金融機構合作,凍結與示威者有關的銀行戶口,及限制相關人士取得現金或虛擬貨幣。Tesla創辦人馬斯克似乎不滿加拿大政府做法,在社交媒體發布一張「迷因」(meme)諷刺杜魯多似希特拉。但大量網民及猶太人團體炮轟馬斯克,馬斯克隨即刪除帖文。

馬斯克(Elon Musk)周三(16日)晚於社交媒體Twitter,回覆加密貨幣平台CoinDesk發布一段指加拿大政府限制示威者取得現金或虛擬貨幣的新聞。

馬斯克發布了一張希特拉(Adolf Hitler)的黑白「迷因」,上面寫有「不要再拎我同杜魯多比較」(Stop comparing me to Justin Trudeau)以及「我有預算」(I had a budget)的字眼。

這張圖引起不少網民及團體批評。奧斯威辛博物館批評馬斯克使用希特拉的相片是不尊重所有納粹大屠殺的受害者,形容他的行為令人感到悲傷和不安。

美國猶太人委員會也形容馬斯克的行為極差及不可接受,指馬斯克可能認為將杜魯多與希特拉相提並論,是用作批評時政的適當方式。但委員會認為這個做法錯誤,要求馬斯克必須道歉。

據悉,Tesla及加拿大政府都未有回應事件。但馬斯克在翌日中午前已經刪除涉事帖文。

馬斯克上月底亦在社交平台Twitter表態,支持一眾參與加拿大反強制接種疫苗的貨車司機。他當時指自由正被一次次剝奪,最終會消失,又曾批評加拿大政府如鎮壓和平示威就屬於法西斯主義。

