【石Sir午市閒談】今日推介恒安｜現代牧業、華潤萬象、贛鋒鋰業、普拉達、金風科技最新部署

恒生指數中午收報24674點，跌117點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介恒安 （01044） ，另亦會分析現代牧業 （01117） 、華潤萬象 （01209） 、贛鋒鋰業 （01772） 、普拉達 （01913） 、金風科技 （02208） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

08：19 – 現代牧業 （01117） 整固待升

09：42 – 華潤萬象 （01209） 宜守42.90元位

11：04 – 贛鋒鋰業 （01772） 整固待升

12：43 – 普拉達 （01913） 突破50.70元始好

14：31 – 金風科技 （02208） 仍在整固

15：33 – 恒安 （01044） 整固待升

17：52 – 推介股表現記錄

18：26 – 過去7日解答問題記錄

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