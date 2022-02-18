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【石Sir午市閒談】今日推介恒安｜現代牧業、華潤萬象、贛鋒鋰業、普拉達、金風科技最新部署

股市 12:48 2022/02/18

分享：

恒生指數中午收報24674點，跌117點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介恒安 （01044） ，另亦會分析現代牧業 （01117） 、華潤萬象 （01209） 、贛鋒鋰業 （01772） 、普拉達 （01913） 、金風科技 （02208） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

08：19 – 現代牧業 （01117）        整固待升

09：42 – 華潤萬象  （01209）       宜守42.90元位

11：04 – 贛鋒鋰業  （01772）       整固待升

12：43 – 普拉達  （01913）          突破50.70元始好

14：31 – 金風科技  （02208）      仍在整固

15：33 – 恒安  （01044）             整固待升 

17：52 – 推介股表現記錄

18：26 – 過去7日解答問題記錄

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想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 普拉達（01913） 華潤萬象生活（01209） 恒安國際（01044） 贛鋒鋰業（01772） 金風科技（02208） 現代牧業（01117） 石鏡泉

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