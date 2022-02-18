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本港疫情嚴峻市場觀望心態重 港股何時突破再續升勢？

股市 12:13 2022/02/18

分享：

港股今早跟隨美股跌勢，低開159點，恒指開報24633點，半日績跌逾百點，收報24674點。本港上日再創單日新冠肺炎確診個案單日新高，增逾6000宗個案，疫情嚴峻，市場觀望心態重，港股成交偏淡，加上外圍俄羅斯、烏克蘭局勢升溫及加息憂慮，港股陰霾重重，何時突破再續升勢？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】

逢周二至周四《ET開市直擊》助你做好開市準備，今日嘉賓黃偉豪（Ravi）【按此-附time code】

Time code
00：29 - 港股今日焦點速覽　
01：20 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：34 - 亞太股市早段市況速報
03：09 - 俄烏局勢緊張    資金繼續流向避險股？美股繼續弱勢？
06：11 - 3月加息會議前    道指關鍵位在哪？
07：12 - 港股上日市況速覽+北水盤路
08：10 - 港股偏樂觀    受累外圍因素短期方向未明
09：56 - 如內地領幣政策無明顯收緊    港股未必太淡
10：45 - 港股成交低、本地疫情嚴峻    市場觀望心態重
11：16 - 恒指突破守25000點之上才可延續升浪   下望23900點
11：53 - 下周滙豐 （00005） 放榜    短期再搏好倉值搏率不高？
13：52 - 渣打 （02888） 績後無炒作   或投放於滙豐短期炒作y1
14：21 - 加息7次預期漸減    短期內銀行股宜先食部分糊
15：05 - 恒指今日季檢    染藍有冇炒作？
19：16 - 俄烏局勢帶動金價再轉強    金礦股落後金價、炒作短綫為主
22：36 - 港股開市前市況速報
24：13 - 消息股速報：信和置業 （00083） 、中移動 （00941）
25：08 - ET個股推介：港燈 （02638）
27：35 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 現價可入市嗎？
29：18 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 上日大升    今日可追入短炒？
31：18 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 現時止賺好嗎？
33：23 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 18.5元買入有機會反彈？
35：36 - 觀眾問股：中鐵建 （01186） 5.81元買入怎部署？
37：19 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 85元買入可溝貨？
42：05 - 觀眾問股：美股自係進入深度調整未？SARK點睇？
44：17 - 觀眾問股：市場已消化加息預期？下半年美股仍可睇好？
46：19 - 觀眾問股：快手 （01024） 90元持有    如染藍怎處理？
48：29 - 觀眾問股：中國平安 （02318） 走勢點睇？上望多少？
50：37 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 點睇？
51：31 - 觀眾問股：中國聯通 （00762） 4元買入上望多少？
53：33 - 觀眾問股：國泰航空 （00293） 7元買入搏反彈    前景點睇？
55：17 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 139元買入點睇？
56：55 - 港股開市初段市況速報
57：32 - 新股IPO速報：匯通達網絡 （09878） 、清晰醫療 （01406）
57：48 - 內地股市開市初段市況速報
58：01 - 財經日誌提提你

 

欄名 : 3分鐘睇股

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