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【A股布局】逾30家公司提前終止減持計劃 股東響應國家撐市？

股樓投資 13:40 2022/02/18

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早前，官媒大力發聲挺A股，並呼籲機構投資者應「挺起A股脊樑」，結果主要公募基金紛紛出來回購旗下ETF，作了良好的表率。目前「撐市」行動看來推展至上市公司層面，據內地報道，今年來已有逾30家A股公司披露股東或高管提前終止減持計劃公告。

【同場加映】溫股知新：藍籌業績期在即 生科金融股分析

資料顯示，皖通科技（深：002331）、超圖軟件（深：300036）、上能電氣（深：300827）、東岳硅材（深：300821）、星源材質（深：300568）、廣滙物流（滬：600603）、武進不鏽（滬：603878）等公司已發布公告，公司相關股東或高管等擬提前終止減持計劃。本來，這些公司股東及高管在拋出減持計劃前，不少公司股價曾出現了較大幅度的上漲。

【延伸閱讀】2022年部署：滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股，請按【見下頁

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以星源材質為例，自2021年1月4日至2021年11月10日，其股價累計漲幅達145.1%。然而，從2021年11月10日至2022年1月19日，股價累計跌幅達26.1%。至2022年1月19日晚，星源材質披露了控股股東提前終止股份減持計劃公告。專家認為，股東提前終止減持，可能因為當前股價處在較低的位置，無法達到減持目標價。此外，也有可能擔心股價在減持的衝擊下跌得更低。

【同場加映】青姐話：疫情無限 唯有等V彈

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記者：林衛

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減持 廣滙物流（滬：600603） 武進不鏽（滬：603878） 星源材質（深：300568） 超圖軟件（深：300036） 皖通科技（深：002331） A股

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