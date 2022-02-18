【零售業寒冬】疫情重災區人流大跌5成　零售商冀政府加碼補貼金額　

▲ 有位於疫情重災區的商戶反映市民購物意欲受影響，冀政府作牽頭行動幫助零售業。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，防疫措施愈收愈緊。有位於疫情重災區的商戶反映市民購物意欲受影響，冀政府作牽頭行動幫助零售業。

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位於深水埗黃金商場、電腦店天龍星科技發言人陳先生表示，自農曆年除夕前收緊防疫措施後，其店舖人流大跌5成，銷售額比去年同期減少3成左右。他又稱，由於該區疫情比較緊張，同商場的店家均感擔憂。

呼籲政府作牽頭行動

他對於零售管理協會呼籲業主減租表示讚同。陳透露，過去業主曾傾向加租，他認為當前環境應該共渡時艱，政府應該作牽頭行動幫助零售業而不止口頭呼籲。

澳洲來貨因當地疫情受影響

綠悠悠有機產品董事謝慶立亦表示，第五波疫情下生意大受打擊，澳洲來貨更因當地疫情受影響。「澳洲疫情比香港更嚴重，來貨供應於近期有受阻情況」。

至於租金方面，他反映業主亦不願減租，疫情以來雖曾輕微調低租金，惟來到第五波疫情，業主則稱「需尊重合約精神」。他表示「其實我都明白，現在惟有見步行步」。

提到面對目前困境有何策略，謝表示亦難有特別招數吸引顧客，因現時處於大環境經濟困局，「只好當作挑戰，跟各行各業一樣等待疫情好轉」。

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記者：李智美、王浩賢