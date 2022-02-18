以色列將取消綠色通行證 指新一輪疫情漸放緩

以色列早前因新冠肺炎變種病毒Omicron，重新收緊防疫。當地政府近日表示，疫情逐漸放緩，遂於下月起廢除進入公共場地及聚會所需的綠色通行證。總理貝納特要求，政府需持續監察全球疫情，防範再有新變種病毒出現。

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以色列總理貝納特（Naftali Bennett）於周四（17日）的跨部門會議上宣布，於3月1日起廢除綠色通行證。貝納特指由Omicron變種引起的新一輪疫情開始減退，重症人數明顯降低，指以色列將全球首國度過新疫情，因此需要陸續放寬防疫。

總理辦公室指出，雖然防疫限制將逐步放寬，但前往養老院時的快速檢測要求仍然實施。貝納特同時表示，希望以色列人民在Omicron疫情中能夠吸取教訓，更好應對未來任何疫情變化。

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因貝納特要求需密切關注全球疫情狀況，讓以色列更好準備防範可出現的新變種病毒，衛生部會上就經費問題與財政部爭論不已。衛生部指摘財政部遲未撥款，拖慢防疫準備工作；財政部則批評衛生部的資金要求過大。

現時以色列民眾若要進入公共場所或參加聚會，需強制使用綠色通行證，驗證其疫苗接種狀態﹑是否為近期新冠康復或擁有最新新冠病毒陰性檢測結果。

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責任編輯：吳漢培