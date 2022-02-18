  • 16°C
香港時間 : 2022218日 (五) 14:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【房住不炒】深圳樓市成交量創10年新低 三大效應壓倒炒房預期

股樓投資 13:17 2022/02/18

分享：

在「房住不炒」及「三道紅綫」之下，中國房地產市場氣氛跌至冰點﹐即使過去被喻為「一房難求」的一綫城市北京、上海、廣州及深圳，一樣感受陣陣寒意。其中，深圳的成交量創10年新低，欲賣房套現的業主，不得不接受現實，減價求售。廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉撰文指，「去槓桿、錨定價格、預期引導」三大效應將炒房預期壓得死死的。

【同場加映】溫股知新：藍籌業績期在即 生科金融股分析

他指出，當下的深圳樓市，最大的問題，還不是成交量創10年新低、價格陰跌，而是關切度在走低，談房、看房、買房、炒房，與房子相關的一切，變得愈來愈淡。「很簡單，現在或未來，樓市不再那麼誘人了。「2022年處理「深房理」、「經營貸」等案件，讓大家認清了深圳所謂的購買力任性，背後主要是槓桿。觸目驚心的槓桿運作，也震驚了監管層，由此也開啟了定向爆破式的去槓桿。從2021年5月份開始，深圳二手房價連續下跌9個月，學位房神話也被打破，福田百花片區的房價跌了40%。」

【延伸閱讀】2022年部署：瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同時，大環境使然，這種跌勢可能減緩，但再也回不到過去那種上漲態勢了，因為二手房參考價已是長效機制。交易情緒慘淡，加杠杆被鎖死，無人願意接盤、也接不起，二手房價跌跌不休，換房需求就實現不了，這也禍及了新房市場。文章指，當下的管理層，可謂政通人和，既有政策已是長效機制，漲價邏輯不再成立。即便有反彈，也是淡市、不好不壞。預期壓制住了，供給側改革就有效了。「久而久之，泡沫軟着陸了。」

【同場加映】青姐話：疫情無限 唯有等V彈

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

開啟hket App，閱讀全文
經濟 地產 深圳 中國

上一篇文章

【A股布局】逾30家公司提前終止減持計劃 股東響應國家撐市？

下一篇文章

【共同富裕】發改委研「共同富裕」監測評估體系 家庭年收幾多先達標？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

房協重售「綠怡雅苑」「翠嶺峰」及「翠鳴臺」 涉27伙五一折出售 2月25日起可申請
房協重售「綠怡雅苑」「翠嶺峰」及「翠鳴臺」 涉27伙五一折出售 2月25日起可申請
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
【有相睇】「90後」情侶成功殺價　365萬購大角咀舊樓　兩房企理有裝修
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【二手樓價】睇樓後鎖定單位不放手　前後磋商兩個月　終打動業主減價52萬賣樓
【二手樓價】睇樓後鎖定單位不放手　前後磋商兩個月　終打動業主減價52萬賣樓
新世界借出九龍貝爾特酒店　共700間客房作隔離設施　冀與政府及市民抗疫
新世界借出九龍貝爾特酒店　共700間客房作隔離設施　冀與政府及市民抗疫
居屋、白居二下周五起接受申請　7新居屋提供8926個單位
居屋、白居二下周五起接受申請　7新居屋提供8926個單位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款