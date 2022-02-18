【房住不炒】深圳樓市成交量創10年新低 三大效應壓倒炒房預期

在「房住不炒」及「三道紅綫」之下，中國房地產市場氣氛跌至冰點﹐即使過去被喻為「一房難求」的一綫城市北京、上海、廣州及深圳，一樣感受陣陣寒意。其中，深圳的成交量創10年新低，欲賣房套現的業主，不得不接受現實，減價求售。廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉撰文指，「去槓桿、錨定價格、預期引導」三大效應將炒房預期壓得死死的。

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他指出，當下的深圳樓市，最大的問題，還不是成交量創10年新低、價格陰跌，而是關切度在走低，談房、看房、買房、炒房，與房子相關的一切，變得愈來愈淡。「很簡單，現在或未來，樓市不再那麼誘人了。「2022年處理「深房理」、「經營貸」等案件，讓大家認清了深圳所謂的購買力任性，背後主要是槓桿。觸目驚心的槓桿運作，也震驚了監管層，由此也開啟了定向爆破式的去槓桿。從2021年5月份開始，深圳二手房價連續下跌9個月，學位房神話也被打破，福田百花片區的房價跌了40%。」

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同時，大環境使然，這種跌勢可能減緩，但再也回不到過去那種上漲態勢了，因為二手房參考價已是長效機制。交易情緒慘淡，加杠杆被鎖死，無人願意接盤、也接不起，二手房價跌跌不休，換房需求就實現不了，這也禍及了新房市場。文章指，當下的管理層，可謂政通人和，既有政策已是長效機制，漲價邏輯不再成立。即便有反彈，也是淡市、不好不壞。預期壓制住了，供給側改革就有效了。「久而久之，泡沫軟着陸了。」

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記者：林衛