【共同富裕】發改委研「共同富裕」監測評估體系 家庭年收幾多先達標？

發改委將推動制定出台《促進共同富裕行動綱要》，謀劃好促進共同富裕的頂層設計，並牽頭研究制定擴大中等收入群體實施方案，推動更多低收入群體跨入中等收入行列，研究構建促進共同富裕監測評估體系。去年5月，國務院發布《關於支持浙江高質量發展建設共同富裕示範區的意見》，為全國推動共同富裕提供省域範例。為高質量建設共同富裕示範區，浙江省圍繞收入、就業等制定的一批政策舉措陸續落地。

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圍繞建設收入分配制度改革試驗區，浙江省發改委主任孟剛介紹，浙江省即將出台「擴中、提低」行動方案，提出八大實施路徑和九類群體激勵計劃。具體來看，行動方案的目標是推動率先基本形成以中等收入群體為主體的橄欖型社會結構。核心指標就是到2025年，浙江家庭年可支配收入10萬至50萬元（人民幣，下同）群體比例要達到80%，20萬至60萬元群體比例要達到45%。

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在重點群體就業幫扶方面，除了杭州市區，全面放開專科以上學歷畢業生的落戶限制，杭州的落戶條件為本科以上學歷。高校畢業生到浙江工作，可以享受2萬至40萬元不等的生活補貼或購房租房補貼。大學生想創業，可貸款10萬至50萬元。如果創業失敗，貸款10萬元以下的由政府代償；貸款10萬元以上的部分，由政府代償80%。大學生從事家政、養老和現代農業創業，政府給予10萬元的創業補貼。大學生在這些領域工作，政府給予每人每年1萬元的就業補貼，連續補貼3年。大學生到浙江實習，各地提供生活補貼。對家庭困難的畢業生，發放每人3,000元的求職創業補貼。

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記者：林衛