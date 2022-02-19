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【長和系】長實主席李澤鉅新冠檢測呈陰性　昨日抱恙缺席中聯辦會議、未能親自宣布長實借3000酒店房供隔離

Hot Talk 13:30 2022/02/19

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【長和系】長實主席李澤鉅新冠檢測呈陰性　昨日抱恙缺席中聯辦會議、未能親自宣布長實借3000酒店房供隔離

長江實業 （01113） 周五（18日）表示，長和系主席李澤鉅因身體抱恙，未能出席當日下午中聯辨駱惠寧主任主持的「萬眾一心　合力抗疫」香港社會各界抗疫行動推進會視像會議。

長江實業周六（19日）最新表示，李澤鉅的新冠病毒測試結果呈陰性。現時仍有咳嗽症狀，李澤鉅接獲各方友好之問候，謹此衷心多謝各界關心，李澤鉅在聲明恭祝大家在虎年身體健康，走出新冠病毒疫境。

長實：四間酒店將提供超過3000個房間用作社區隔離設施

長實周五表示，李澤鉅已向當局辭謝出席有關活動，並指李澤鉅近期出現咳嗽症狀，聲音沙啞。長實此前也公開李澤鉅在中聯辦活動原訂講辭：

「我們十分感謝中央對香港抗疫方面的各種支持，與港同心抗疫。

我們一直積極響應政府號召，以實際行動與港人齊心抗疫。因應疫情嚴峻，隔離設施嚴重不足，集團旗下四間酒店將提供超過3000個房間用作社區隔離設施，以減輕港府面對隔離設施不足的壓力，冀能有助減低疫情傳播的風險。

此外，集團旗下超級市場及個人護理用品連鎖店 將盡量提供足夠的食物、日常用品、抗疫物資及藥物等，以滿足市民日常生活所需。集團亦在旗下商場安排播放疫苗通行證宣傳影片，讓市民更了解有關的安排。

同時，集團亦為員工提供疫苗假期，以鼓勵大家接種疫苗，減低感染風險，並為居家工作的員工提供電腦等設備，以便網上工作等。

我呼籲各界齊心合力，共同在衣食住行各方面為香港市民作出支援，以助大家走出疫境，生活盡快重回正軌。」

【ET財智Talk】俄烏局勢對歐元不利　可考慮沽歐元買英鎊？（立即收看）

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港股 長實集團（01113） 駱惠寧 疫情 李澤鉅 中聯辦 長實

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