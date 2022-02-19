▲ 【長和系】長實主席李澤鉅新冠檢測呈陰性 昨日抱恙缺席中聯辦會議、未能親自宣布長實借3000酒店房供隔離

長江實業 （01113） 周五（18日）表示，長和系主席李澤鉅因身體抱恙，未能出席當日下午中聯辨駱惠寧主任主持的「萬眾一心 合力抗疫」香港社會各界抗疫行動推進會視像會議。

長江實業周六（19日）最新表示，李澤鉅的新冠病毒測試結果呈陰性。現時仍有咳嗽症狀，李澤鉅接獲各方友好之問候，謹此衷心多謝各界關心，李澤鉅在聲明恭祝大家在虎年身體健康，走出新冠病毒疫境。

長實：四間酒店將提供超過3000個房間用作社區隔離設施

長實周五表示，李澤鉅已向當局辭謝出席有關活動，並指李澤鉅近期出現咳嗽症狀，聲音沙啞。長實此前也公開李澤鉅在中聯辦活動原訂講辭：

「我們十分感謝中央對香港抗疫方面的各種支持，與港同心抗疫。 我們一直積極響應政府號召，以實際行動與港人齊心抗疫。因應疫情嚴峻，隔離設施嚴重不足，集團旗下四間酒店將提供超過3000個房間用作社區隔離設施，以減輕港府面對隔離設施不足的壓力，冀能有助減低疫情傳播的風險。 此外，集團旗下超級市場及個人護理用品連鎖店 將盡量提供足夠的食物、日常用品、抗疫物資及藥物等，以滿足市民日常生活所需。集團亦在旗下商場安排播放疫苗通行證宣傳影片，讓市民更了解有關的安排。 同時，集團亦為員工提供疫苗假期，以鼓勵大家接種疫苗，減低感染風險，並為居家工作的員工提供電腦等設備，以便網上工作等。 我呼籲各界齊心合力，共同在衣食住行各方面為香港市民作出支援，以助大家走出疫境，生活盡快重回正軌。」

【ET財智Talk】俄烏局勢對歐元不利 可考慮沽歐元買英鎊？（立即收看）

相關文章：

【隔離酒店】新世界：借出九龍貝爾特酒店700間客房作隔離設施

【隔離酒店】新地：提供1000間酒店房作隔離用途 商場播「疫苗通行證」短片、ICC展示打氣標語

【第五波疫情】恒基集團向安老院舍及基層人士捐1000萬元、先與樂善堂合作 煤氣送300萬抗疫湯包及超市禮券

【第五波疫情】阿里巴巴、螞蟻集團各捐香港1000萬元抗疫 天貓香港補貼商家運費

【第五波疫情】騰訊加碼向香港捐5000萬 主力協助基層和醫護人員