【第五波疫情】帝盛5間酒店暫改為隔離酒店涉2000間房　荃灣帝盛酒店今起運作

▲ 帝盛5間酒店暫改隔離酒店涉2000間房 荃灣帝盛酒店今起運作

遠東發展 （00035） 旗下帝盛酒店集團表示，今日（18日）起荃灣帝盛酒店將成為香港首間提供社區隔離設施的酒店，以紓緩現時香港醫療系統的壓力。帝盛酒店集團於本港9間酒店以社區隔離設施、密切接觸者檢疫中心及指定檢疫酒店模式協助抗疫。

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帝盛現將旗下本港五間酒店約2,000間客房暫改為社區隔離設施，供徵狀輕微或無病徵的新型肺炎確診者入住隔離，包括荃灣帝盛酒店、觀塘帝盛酒店、旺角帝盛酒店、荃灣絲麗酒店及海景絲麗酒店。帝盛指，期望是次安排可以盡快騰出公立醫院隔離病房，讓更有需要醫療服務的病人使用。

另外，作為密切接觸者檢疫中心有麗悅酒店及遠東絲麗酒店，指定檢疫酒店則有灣仔帝盛酒店及蘭桂坊酒店@九如坊。

港府已安排員工接受政府提供的防疫培訓及定期檢測。集團已在各酒店安裝智能消毒站，亦會為所有相關員工及其家人免費提供快速檢測套裝。

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