Petique寵物皮膚噴霧　天然植物成分急救傷口　日本銀離子秘方PAg+眼睛清潔液　高效滅菌護眼　吸引動物團體使用

▲ 動物收容所Kelly Animals Shelter負責人Kelly分享，沙豬的眼睛問題得到舒緩，成功減退紅腫。（圖片由Kelly Animals Shelter提供）

日常生活中，寵物會因各種外在情況，引發身體不同症狀，例如四處奔跑造成的割傷或擦損傷口；或因異物進入眼睛，令眼睛受刺激發紅及流眼水，都需要即時處理。寵物藥妝旗下的寵物清潔護理產品使用多種溫和配方，包括PAg+寵物銀離子眼睛清潔液，以及Petique寵物洗傷口及皮膚護理，分別使用日本銀離子技術及天然植物配製，天然抗菌，舒緩寵物皮膚及眼睛不適。



銀離子具有公認的抗菌效果，在日常生活中經常用於滅菌及消毒，亦同時應用於寵物護理。VIVET獸醫團隊之一，有11年註冊獸醫經驗的盧家信獸醫（Dr. Gary Lo）解釋，當帶正極電荷的銀離子靠近病菌時，會與帶有負極電荷的細菌互相吸附，繼而刺穿細胞外表，破壞細胞DNA，令細胞無法代謝及繁殖直至死亡，連部分惡菌亦可殺滅。

PAg+寵物銀離子系列引進日本科技，研發出專為寵物皮膚護理而設的天然抗菌產品，當中的膠性銀成分可迅速殺死99.9%病毒及細菌*，不含酒精及有害化學物質，不刺激皮膚，絕對適合寵物清潔、消毒及抗菌使用。當寵物眼睛出現異常顏色（如粉紅色）、眼睛發紅或受刺激時，主人可以PAg+寵物銀離子眼睛清潔液替寵物沖洗眼睛，每天使用2至4次，便可舒緩眼睛不適、保持眼睛明亮健康。

▲ PAg+寵物銀離子眼睛清潔液（左）及Petique寵物洗傷口及皮膚護理（右）。

部分品種的貓狗容易患上眼睛疾病，特別需要做好眼部護理，例如沙皮狗因頭部有過多的皺皮，使其眼睛更容易聚集污垢。動物收容所Kelly Animals Shelter負責人Kelly分享，「狗狗沙豬自出生便有睫毛倒生問題，睫毛容易刺激狗狗眼球，令牠難以張開眼睛、視覺模糊，及眼睛經常紅腫，又因心臟問題不能進行手術。我使用PAg+ 寵物銀離子眼睛清潔液替牠清潔雙眼，狗狗的眼睛問題得到舒緩，成功減退紅腫，視野變得更清晰。」



天然植物成分助傷口速癒



寵物天性活潑好動，有時受傷在所難免，牠們可能會用舌頭來舔傷口，隨著舔傷口這動作，便會將細菌帶到皮膚上，或導致發炎，所以主人必須正確處理寵物傷口。Petique寵物洗傷口及皮膚護理以天然植物配方，含有皂角及蘆薈，無論割傷、擦傷、輕微燙傷、濕疹或皮膚過敏等，皆可殺菌抗炎＃、降低細胞壞死、加速傷口痊癒的速度。

▲ 香港拯救貓狗協會創辦人Linda表示，連續使用約10天後，德德的傷口快速癒合。（圖片由香港拯救貓狗協會提供）

香港拯救貓狗協會創辦人Linda表示，流浪貓狗經常遇到意外，包括被其他動物攻擊等，造成抓傷或咬傷，「貓咪德德喺街上流浪時被狗咬傷，傷口較深及不斷流血，我立即用Petique 寵物洗傷口及皮膚護理噴霧替牠清理傷口，連續使用約10天後，傷口快速癒合，約半個月內已結痂，康復情況理想。」部分動物機構亦有使用PAg+ 寵物銀離子眼睛清潔液，以及及Petique 寵物洗傷口及皮膚護理，為缺乏照顧的貓狗進行清潔，包括香港群貓會、毛守救援、香港拯救貓狗協會及Kelly Animal Shelter等。



PAg+寵物銀離子眼晴清潔液、及Petique 寵物洗傷口及皮膚護理於屈臣氏寵物藥妝及寵物藥妝網店有售（原價分別為$240 / $168），現入手「寵物急救3寶」套裝，更可以體驗價$438購買寵營樂腸道及免疫力配方營養拌食粉、PAg+寵物銀離子眼睛清潔液、以及Petique寵物洗傷口及皮膚護理（原價$668），一併照顧寵物腸胃不適、皮膚損傷及眼睛發紅、痕癢等情況，為緊急情況做好萬全準備！

▲ VIVET獸醫團隊之一，有11年註冊獸醫經驗的盧家信獸醫（Dr. Gary Lo）。

▲ 「寵物急救3寶」以體驗價$438（原價$668）發售，銷售地點包括屈臣氏寵物藥妝及寵物藥妝網店。

寵物急救3寶詳情：https://bit.ly/3gw3gRo

寵物藥妝網站：www.petmacy.com

屈臣氏寵物藥妝銷售地址一覽：https://bit.ly/3uGjsI4



* ALS Technichem (HK) Pty Limited於2020年7月之測試結果證實大腸桿菌及沙門氏桿菌接觸Pag+銀離子水段，細菌含量下降了99.99%。

＃香港標準及檢定中心於2019年12月測試證實Petique能消除99.99%白色念珠菌(Candida albicans)及創傷弧菌(Vibrio vulnificus)。



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(特約)