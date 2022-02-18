▲ 【第五波疫情】阿里巴巴、螞蟻集團各捐香港1000萬元抗疫 天貓香港補貼商家運費

香港新冠病毒第五波疫情確診感染數字持續增加，中央指示要求香港盡快盡法控制疫情，企業陸續公布支援方案。阿里巴巴 （09988） 、同系螞蟻集團分別公布向香港捐助1000萬元。據了解，阿里巴巴公益基金會捐款將主力支持醫護人員抗疫工作，而螞蟻公益基金會1000萬元款項，也將定向用於醫護人員防護物資補給與生活物資保障。

除了定向支持醫護抗疫之外，天貓香港向平台上快消類目（包括食品、保健、家居清潔及日用品）商家提供官方物流補貼，首公斤運費下調50%，期望商家降本增效，集中資源在調貨及加快出庫等。

天貓香港也動員平台上的商家，積極調動抗疫保健用品、食品、家居清潔及日用品等貨源，並確保價格穩定。天貓香港亦設有抗疫產品專區，方便本港消費者便捷搜索新冠肺炎快速測試劑盒、消毒用品及口罩等抗疫用品。

物流配送方面，菜鳥網絡在香港的配送及自提服務運作如常，在天貓香港購物使用菜鳥網絡服務，最快物流時效為次日達。同時，菜鳥網絡嚴格遵守本港防疫政策，定時為工作場所進行清潔消毒，致力預防新冠病毒，以及保障快遞員及消費者的健康和安全。

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