▲ 【手遊股拉升】心動公司漲一成 《Flash Party》首日上架日本即登iOS免費榜榜首

手遊股心動公司 （02400） 抽升逾10%，報33.15元。公司出海進軍日本策略成功，昨公布其自研遊戲Flash Party在日本iOS和Andriod上架，其遊戲為平台格鬥遊戲並大受歡迎，當天更登上iOS免費榜榜首。

市場信息顯示，心動旗下暫有4款自主研發產品，分別是今年首季度海外首發的《Flash Party》和《T3》，以及預定今年第四季度上線的IP大作《鈴蘭之劍》和《火炬之光：無限》。

此外，日前伽馬數據發布了2022年1月移動遊戲報告，2022年1月，中國移動遊戲市場實際銷售收入222.4億元人民幣，按月增長20.25%，按年增長17.76%。伽馬數據分析稱，農曆新年前夕上線多款新遊戲，帶來流水增長，如2021年12月末上線的《文明與征服》《劍俠世界3》，1月上線的《天使之戰》等產品均帶來流水增量。

消息帶動手遊股拉升，博雅互動 （00434） 漲超6%，家鄉互動 （03798） 漲近3%，網易 （09999） 、網龍 （00777） 、創夢天地 （01119） 漲超2%。

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編輯：姚卓然