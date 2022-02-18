▲ 【Facebook母企】Meta高位失4萬億市值 拱手助騰訊重上全球十大市值公司

Facebook母企Meta（美：FB）上季業績公告活躍用戶首次下跌，且受蘋果（Apple﹐美：AAPL）私隱權政策拖累收入，Meta股價不斷沉底，從去年9月市值高位累跌近一半，蒸發逾5000億美元（約4萬億港元），最新市值跌至5654億美元，跌出全球市值十大企業，拱手讓騰訊 （00700） 重返十大。

騰訊近半年股價同樣受壓，一度跌出十大企業名單，也被台積電（美：TSM）取代，成為大中華區最高市值公司地位。騰訊、台積電現時分別排第10位、第9位。

以目前彭博數據統計，蘋果、微軟（美：MSFT）、沙特阿美市值齊逾2萬億美元，為全球市值最高的3家企業，Google母企Alphabet（美：GOOG）、亞馬遜（美：AMZN）分別以1.8萬億、1.6萬億美元排第4、第5。

第6至8位排名分別為Tesla（美：TLSA）、巴郡（美：BRK）、Nvidia（美：NVDA）。

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