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美國稱俄羅斯正製造藉口 或數日內及入侵烏克蘭

環球社會熱點 11:18 2022/02/18

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俄羅斯和烏克蘭邊境局勢緊張持續，俄羅早日聲稱撤走部分軍隊。美國國務卿布林肯表示，俄羅斯正製造藉口。美國總統拜登警告，俄羅斯或在數日內發動襲擊。俄羅斯則表示，俄羅斯將入侵烏克蘭的說法毫無根據，指俄羅斯早已澄清一切。

烏克蘭團結日民眾上街 烏軍被指向親俄地區開火 【下一頁】

布林肯（Antony Blinken）周四（17日）在聯合國安理會會議上表示，由美國情報部門得知，俄羅斯正製造入侵藉口，包括在俄羅斯境內捏造恐怖襲擊事件，或分階段實施無人機襲擊等。布林肯更指，俄羅斯或將事件描述為種族清洗，警告聯合國不應掉以輕心。他亦指，烏克蘭邊境證據顯示，雖然俄羅斯聲稱撤走部分軍隊，但現時並非如此。

拜登（Joe Biden）同日直言，相信俄羅斯將在未來數日發動襲擊。美國政府得到所有情報均顯示，俄羅斯準備入侵烏克蘭。布林肯承認，有人或質疑美國的情報信息，但若美國預測被證實錯誤，或俄羅斯改變路線，美國會感到鬆一口氣。美國媒體分析認為，布林肯及拜登等人的言論，反映美國政府對俄烏戰爭爆發緊迫感加重。

俄羅斯駐歐盟大使保證 「未來一個月不襲烏克蘭」 【下一頁】

俄羅斯外交部副部長韋爾希寧（Sergei Vershinin）則在會議上表示，俄羅斯將襲擊烏克蘭隊的說法毫無根據，俄羅斯早已前澄清並解釋一切。韋爾希寧表示，美國之前聲稱的所謂入侵日期已經過去，不要讓會議成為馬戲團表演（circus），建議美國不要讓自己陷入尷尬情況。

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責任編輯：李俊儀

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