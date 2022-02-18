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【虛擬健身】Peloton新模擬訓練遊戲　踩單車變模擬公路賽

科技 12:15 2022/02/18

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Lanebreak並沒有虛擬教練在整個騎行過程中提供鼓勵。相反地，用家可在流行音樂列表中選擇播放不同的背景音樂。（Peloton官網截圖）

美國健身器材公司Peloton早前受財務困擾，撤換了CEO及大幅裁員20%，惟未有停低其業務發展步伐。Peloton宣布推出全新模擬訓練遊戲Lanebreak，讓Peloton健身單車用家化身車手，坐在虛擬車輪後面，在多賽道的高速公路上比賽，並透過提高輸出和阻力水平獲得積分。

在遊戲中，Peloton健身單車用家會坐在虛擬車輪後面，在多賽道的高速公路上比賽，並透過提高輸出和阻力水平獲得積分。

將更新至美英等國健身單車

Peloton去年7月對Lanebreak進行了簡短測試，現時正式將這遊戲作為軟件更新發布到美國、英國、加拿大、德國和澳洲的所有Peloton健身單車上。

【職場熱話】Peloton過度擴張、內部混亂　解僱近3000員工求全

與其他大多數Peloton鍛煉不同，Lanebreak並沒有虛擬教練在整個騎行過程中提供鼓勵。相反地，用家可在流行音樂列表中選擇播放不同的背景音樂，包括David Guetta、David Bowie、Bruno Mars和Ed Sheeran等。據外媒《Engadget》分析，這新選項有望令厭倦教練指導模式的Peloton用家，帶來一種全新的訓練節奏感受。

【智能手錶】三星Galaxy Watch 4新功能　用動物類型分析用家睡眠質量

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責任編輯：陳卓賢

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