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內房股逆市揚  碧服6098 潤地1109 升幅暫冠藍籌

股市 11:12 2022/02/18

分享：

內房股及物管股今早逆市上揚，碧桂園服務 （06098） 、華潤置地 （01109） 、中海外 （00688） 升幅暫高踞藍籌股首三大升幅。

碧桂園服務股價突破十天平均綫，早段高見52.45元；華潤罝地股價亦升穿十天綫，早段曾突破40元關；中海外早段高見25.2元。

*美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢*

欄名 : 3分鐘睇股

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