內房股逆市揚 碧服6098 潤地1109 升幅暫冠藍籌 股市 11:12 2022/02/18 分享： 內房股及物管股今早逆市上揚，碧桂園服務 （06098） 、華潤置地 （01109） 、中海外 （00688） 升幅暫高踞藍籌股首三大升幅。 碧桂園服務股價突破十天平均綫，早段高見52.45元；華潤罝地股價亦升穿十天綫，早段曾突破40元關；中海外早段高見25.2元。 *美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 中國電信728可趁回調買入？ 未升破前浪頂怎操作？ 2022/02/17 中國電信728可趁回調買入？ 未升破前浪頂怎操作？ 中遠海運港口（01199）6.5元買入可加注？ 溫傑：分兩注沽出賺盡佢！ 2022/02/17 中遠海運港口（01199）6.5元買入可加注？ 溫傑：分兩注沽出賺盡佢！ 恒指明日季檢 中芯國際981、郵儲銀行1658、香港電訊6823可炒染藍概念？ 2022/02/17 恒指明日季檢 中芯國際981、郵儲銀行1658、香港電訊6823可炒染藍概念？ 小米25元買入、吉利汽車30元有貨 勁蝕入肉守定沽好？ 2022/02/17 小米25元買入、吉利汽車30元有貨 勁蝕入肉守定沽好？ 贛鋒鋰業1172股價曾漲逾8%創一年高 受鋰電池漲價消息刺激 2022/02/17 贛鋒鋰業1172股價曾漲逾8%創一年高 受鋰電池漲價消息刺激 股票 桂園 碧桂園 碧桂園服務（06098） 華潤置地（01109） 物業管理股 加息 服務 美國 英鎊