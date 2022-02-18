【Beats耳機】蘋果推特別版無線耳機Powerbeats Pro　慶祝NBA 75周年

▲ 這款特別版Powerbeats Pro，側面印有Better和NBA的標誌，並有藍色和紅色的耳塞相配。（Apple官網截圖）

為紀念美國國家籃球協會（NBA）成立75 周年，蘋果（Apple）子公司Beats宣布推出一款限量版的無線耳機Powerbeats Pro，並將於2月19日在美國開售，售價249.99美元（約1,950港元）。

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這款與加拿大禮品店Better合作設計的特別版Powerbeats Pro，側面印有Better和NBA的標誌，並有藍色和紅色的耳塞相配。

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Beats表示，該公司是NBA的官方耳機合作夥伴，雙方早在2018年就簽署了一份多年協議，並會一同在NBA球隊品牌耳機和其他項目上進行合作。

Powerbeats Pro於2019年推出，是第一款完全無線的Beats耳機，搭載支援語音指令與AirPods相同的H1芯片，每次充電可聽9小時，具有IPX4級防汗防水，以及與Lightning轉USB-A電纜配合使用的充電盒。而Apple香港目前提供的Powerbeats Pro有黑色、海軍藍色和象牙色，售1,988元。

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責任編輯：陳卓賢