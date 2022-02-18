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世衛建議新冠確診多地區 無症狀隔離期縮短至10日

環球社會熱點 10:50 2022/02/18

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Omicron變種於多個地區引發新一波疫情，醫療系統面臨壓力。世界衛生組織（WHO）周四（17日）宣布如果新冠肺炎確診個案較多地區，可考慮將無症狀患者的隔離期縮短4日至10日，以應對人手及醫療配套不足等問題。

福西：美國是時候重返正常生活 無完美解決疫情方案 【下一頁】

世衛發表聲明指Omicron於全球範圍迅速蔓延，令很多國家的接觸者追蹤能力需超負荷運作。世衛考慮到部分國家如繼續沿用現時的接觸者追蹤和隔離指引，或導致基本醫療服務嚴重中斷，認為各國或要考慮採取務實措施。

世衛建議如果有地區的新冠確診個案明顯較多，可考慮將無症狀患者的隔離期由14日縮短至10日。如果確診者再進行新冠病毒檢測轉為陰性結果，隔離期可縮短至7日。

世衛更表示如果該機構在其新的臨時指南中表示，如果有地區未能通過檢測來縮短隔離期，則可以使用有無症狀作判斷標準來代替檢測。

美國確診按周跌4成 下月料更新防疫指引 【下一頁】

世衛組織更建議這些確診個案多的地區，可考慮放寬接觸者追蹤措施。

世衛同時建議各國應優先處理感染風險最高的密切接觸者，包括醫護人員、患有嚴重疾病人士及未接種新冠疫苗人士。

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責任編輯：鄭錦玲

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