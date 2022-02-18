【Intel手提電腦】Intel首款搭載Arc遊戲顯卡手提電腦　將於今年首季推出

▲ Intel日前正式宣布，搭載Arc GPU的手提電腦將於今年首季銷售，而同樣搭載Arc GPU的桌上型電腦及工作站，則分別會在第二季及第三季發貨，搶攻市場。（法新社）

疫情新常態下電競熱潮持續，英特爾（Intel）去年 8 月曾宣布，將於今年首季推出搭載Arc 遊戲GPU（圖像顯卡）的個人電腦（PC），並表示Arc GPU可讓遊戲畫面更貼近真實。Intel日前正式宣布，搭載Arc GPU的手提電腦將於今年首季銷售，而同樣搭載Arc GPU的桌上型電腦及工作站，則分別會在第二季及第三季發貨，搶攻市場。

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新服務或類似GeForce Now

Intel同時宣布一項針對其Arc GPU的新服務—Project Endgame，並聲稱將允許用戶獲得永遠可存取的、低延遲的運算體驗。

現時仍未有關於Project Endgame的任何細節，包括它將為客戶提供甚麽形式的存取GPU、成本多少、或者會否是一個以遊戲為重點的產品等，但Intel表示將於今年稍後時間將透露更多。據外媒《The Verge》了解，Intel將允許用戶租用雲端的GPU運算服務，甚至是像Nvidia的GeForce Now訂閱式雲端遊戲服務。

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此外，Intel也表示已開始了第三代Arc GPU的架構工作，代號為Celestia。據悉，第三代Celestial GPU將是一項將滿足遊戲發燒友的產品，意味著Intel可能會將其目光投向Nvidia旗艦3090 Ti或AMD RX 6900 XT等顯卡層面。

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責任編輯：陳卓賢