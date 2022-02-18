  • 16°C
香港時間 : 2022218日 (五) 11:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Intel手提電腦】Intel首款搭載Arc遊戲顯卡手提電腦　將於今年首季推出

科技 10:49 2022/02/18

分享：

Intel日前正式宣布，搭載Arc GPU的手提電腦將於今年首季銷售，而同樣搭載Arc GPU的桌上型電腦及工作站，則分別會在第二季及第三季發貨，搶攻市場。（法新社）

疫情新常態下電競熱潮持續，英特爾（Intel）去年 8 月曾宣布，將於今年首季推出搭載Arc 遊戲GPU（圖像顯卡）的個人電腦（PC），並表示Arc GPU可讓遊戲畫面更貼近真實。Intel日前正式宣布，搭載Arc GPU的手提電腦將於今年首季銷售，而同樣搭載Arc GPU的桌上型電腦及工作站，則分別會在第二季及第三季發貨，搶攻市場。

【加密貨幣】英特爾研發新加密貨幣芯片　旨在提高能源效益

新服務或類似GeForce Now

Intel同時宣布一項針對其Arc GPU的新服務—Project Endgame，並聲稱將允許用戶獲得永遠可存取的、低延遲的運算體驗。

現時仍未有關於Project Endgame的任何細節，包括它將為客戶提供甚麽形式的存取GPU、成本多少、或者會否是一個以遊戲為重點的產品等，但Intel表示將於今年稍後時間將透露更多。據外媒《The Verge》了解，Intel將允許用戶租用雲端的GPU運算服務，甚至是像Nvidia的GeForce Now訂閱式雲端遊戲服務。

【製造芯片】將重奪半導體一哥地位？　Intel擬斥資1,550億元建兩工廠

此外，Intel也表示已開始了第三代Arc GPU的架構工作，代號為Celestia。據悉，第三代Celestial GPU將是一項將滿足遊戲發燒友的產品，意味著Intel可能會將其目光投向Nvidia旗艦3090 Ti或AMD RX 6900 XT等顯卡層面。

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Google】Google仿效蘋果　添手錶「隔空快速解鎖」新功能
2022/01/06
【Google】Google仿效蘋果　添手錶「隔空快速解鎖」新功能
【筆記型電腦】進軍元宇宙　MSI全新「Meta-Ready」系列筆記型電腦攻港
2022/01/14
【筆記型電腦】進軍元宇宙　MSI全新「Meta-Ready」系列筆記型電腦攻港
【混合工作】Microsoft Surface Pro8 平板電腦　為混合工作而設
2022/02/16
【混合工作】Microsoft Surface Pro8 平板電腦　為混合工作而設
【筆記型電腦】HP推出Fortis系列筆記型電腦　為兒童學習設計
2022/01/19
【筆記型電腦】HP推出Fortis系列筆記型電腦　為兒童學習設計

你可能感興趣

【Google】Google仿效蘋果　添手錶「隔空快速解鎖」新功能
18:25 2022/01/06
【Google】Google仿效蘋果　添手錶「隔空快速解鎖」新功能
【筆記型電腦】進軍元宇宙　MSI全新「Meta-Ready」系列筆記型電腦攻港
20:04 2022/01/14
【筆記型電腦】進軍元宇宙　MSI全新「Meta-Ready」系列筆記型電腦攻港
【混合工作】Microsoft Surface Pro8 平板電腦　為混合工作而設
11:53 2022/02/16
【混合工作】Microsoft Surface Pro8 平板電腦　為混合工作而設
Intel 遊戲 AMD NVIDIA 雲端

下一篇文章

【人手荒】報告：人才流失成亞太企業最大發展障礙　Adobe提三招應對
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【YouTube】YouTube增「Shorts」短片架　加強內容推廣
【YouTube】YouTube增「Shorts」短片架　加強內容推廣
【網絡安全】搵工要小心！　假冒LinkedIn詐騙電郵數目大增232%
【網絡安全】搵工要小心！　假冒LinkedIn詐騙電郵數目大增232%
【三星發布會】三星2月28日再舉行線上發布會　新品主角係邊個？
【三星發布會】三星2月28日再舉行線上發布會　新品主角係邊個？
【機迷熱話】Sony推尋寶遊戲！　找出代碼即有機會免費贏得PS5
【機迷熱話】Sony推尋寶遊戲！　找出代碼即有機會免費贏得PS5
【大屏手機】HONOR 50 Lite中階大屏幕手機　$1,998即日開售
【大屏手機】HONOR 50 Lite中階大屏幕手機　$1,998即日開售
【三星新機】三星Galaxy S22旗艦系列攻港　售價$5,898起
【三星新機】三星Galaxy S22旗艦系列攻港　售價$5,898起
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款