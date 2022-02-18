加拿大政府截示威者金援 凍結銀行戶口

加拿大的反新冠肺炎防疫限制示威已持續多日，仍有不少示威者堅持在首都渥太華街頭繼續抗議。政府近日引用法案，宣布與金融機構合作，凍結部分與示威者有關的銀行戶口，限制相關人士取得現金或虛擬貨幣，意圖斷絕他們的金錢援助。

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加拿大副總理兼財長方慧蘭（Chrystia Freeland）周四（17日）表示，根據緊急法，政府要求金融機構凍結與示威有關連人士的銀行帳戶。方慧蘭稱未來數日將凍結更多戶口，隔絕示威者及發起組織的財政來源。

方慧蘭指皇家騎警已與其他執法部門合作，收集示威者及支持人士的情報，並與金融機構分享，限制兩者取得現金及虛擬貨幣。根據緊急法，金融機構亦獲准凍結在網上眾籌網站捐款支持示威的銀行戶口，方慧蘭表明不會透露被凍戶口的身分。

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面對現時仍有不少示威者佔據首都渥太華（Ottawa）的街頭，方慧蘭亦發出最後通牒，警告示威者可能面臨保險被取消及公司帳戶暫停，此舉或嚴重影響原先發起示威的貨車司機。方慧蘭堅持行動有必要，需要捍衛加拿大民主及恢復社會秩序。

加拿大廣播公司（CBC）分析，政府希望透過財政手段迫使示威者退讓及離開渥太華，亦希望此舉有助降低其他城市發生同類示威的機會。

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責任編輯：吳漢培