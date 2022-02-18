【第五波疫情】滙豐及中銀香港因有員工染疫　各增6分行及4分行須停業

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中銀香港 （02388） 公佈，接獲4名分行員工通知初步確診感染新型冠狀病毒，涉及分行包括圓方分行、油塘分行、尖沙咀東分行，以及葵涌廣場分行。 有關分行將由2月18日（星期五）起暫停營業，直至另行通知。中銀香港將採取相應的防疫措施，包括徹底清潔及消毒有關分行，安排相關分行的所有員工接受檢測及在家隔離。
中銀香港2月18日暫停營業分行詳情
|分行名稱
|分行地址
|該員工最後上班日期
|圓方分行
|柯士甸道西 1 號圓方一樓 1003-1004 號舖
|2 月 15 日(星期二)
|油塘分行
|油塘中心嘉富商場 G1-G27
|2 月 16 日(星期三)
|尖沙咀東分行
|尖沙咀東加連威老道 96 號希爾頓大廈低層地下3號鋪
|2 月 16 日(星期三)
|葵涌廣場分行
|葵涌葵富路 7-11 號葵涌廣場地下 A18-20 號
|2 月 17 日(星期四)
滙豐 （00005） 亦宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，6家分行由即日(2月18日)起暫停服務，直至另行通知。 有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。
滙豐2月18日暫停營業分行詳情
|名稱
|地址
|確診員工於分行 /辦公室最後上班日期
|中上環中小企中心
|上環皇后大道中 181 號新紀元廣場低座 8 樓
|2 月 15 日
|又一城滙豐尚玉中心
|九龍塘達之路 80 號 又一城商業大樓 3 樓 310 室
|2 月 11 日
|滙豐總行
|中環皇后大道中 1 號地庫、3 樓、5 樓及 6 樓
|2 月 11 日
|美孚新邨分行及卓越理財中心
|美孚新邨第 4 期百老匯街 79 號
|2 月 15 日
|屯門市廣場分行及卓越理財中心
|屯門市廣場第二期高層地下 1 號舖
|2 月 11 日
|惠安苑分行
|鰂魚涌英皇道 1037 號
|2月9日
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