  • 16°C
香港時間 : 2022218日 (五) 11:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】滙豐及中銀香港因有員工染疫　各增6分行及4分行須停業

股市 10:28 2022/02/18

分享：

滙豐及中銀香港因有員工染疫　各增6分行及4分行須停業

中銀香港 （02388） 公佈，接獲4名分行員工通知初步確診感染新型冠狀病毒，涉及分行包括圓方分行、油塘分行、尖沙咀東分行，以及葵涌廣場分行。 有關分行將由2月18日（星期五）起暫停營業，直至另行通知。中銀香港將採取相應的防疫措施，包括徹底清潔及消毒有關分行，安排相關分行的所有員工接受檢測及在家隔離。 

中銀香港2月18日暫停營業分行詳情

分行名稱 分行地址 該員工最後上班日期
圓方分行 柯士甸道西 1 號圓方一樓 1003-1004 號舖 2 月 15 日(星期二)
油塘分行 油塘中心嘉富商場 G1-G27 2 月 16 日(星期三)
尖沙咀東分行 尖沙咀東加連威老道 96 號希爾頓大廈低層地下3號鋪 2 月 16 日(星期三)
葵涌廣場分行 葵涌葵富路 7-11 號葵涌廣場地下 A18-20 號 2 月 17 日(星期四)

滙豐 （00005） 亦宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，6家分行由即日(2月18日)起暫停服務，直至另行通知。 有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。

滙豐2月18日暫停營業分行詳情

名稱 地址 確診員工於分行 /辦公室最後上班日期
中上環中小企中心 上環皇后大道中 181 號新紀元廣場低座 8 樓 2 月 15 日
又一城滙豐尚玉中心 九龍塘達之路 80 號 又一城商業大樓 3 樓 310 室 2 月 11 日
滙豐總行 中環皇后大道中 1 號地庫、3 樓、5 樓及 6 樓 2 月 11 日
美孚新邨分行及卓越理財中心 美孚新邨第 4 期百老匯街 79 號 2 月 15 日
屯門市廣場分行及卓越理財中心 屯門市廣場第二期高層地下 1 號舖 2 月 11 日
惠安苑分行 鰂魚涌英皇道 1037 號 2月9日

**美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢

相關文章：

【第五波疫情】華僑永亨2月26日起周六僅7分行營業　美孚分行員工確診即時停業（附分行詳情）

【第五波疫情】中銀香港9分行停業　8間涉員工染疫

【第五波疫情】HSBC滙豐新增9分行暫停服務　逾半位於港島、尖沙咀分行至少4人染疫

【第五波疫情】東亞：港灣中心及偉業街分行各有1名員工確診　兩分行即時暫停服務

疫情 新冠肺炎疫情 銀行 防疫措施 九龍 新紀元廣場 冠狀病毒 葵涌廣場 中環 屯門市廣場

上一篇文章

【惡名市場】美國公布「惡名市場」名單　阿里巴巴、騰訊等平台被指賣冒牌貨（附名單連結）

下一篇文章

【第五波疫情】華置設網店7折售商戶禮券、下周四再賣300萬元現金券　Switch遊戲機連遊戲1988元（附連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【股神拍檔】芒格：投資中國較巴菲特更放心　批虛擬貨幣如性病、馬斯克諷：芒格曾稱Tesla將崩潰（附重點言論）
【股神拍檔】芒格：投資中國較巴菲特更放心　批虛擬貨幣如性病、馬斯克諷：芒格曾稱Tesla將崩潰（附重點言論）
【美股收市】俄烏緊張升溫 道指瀉622點 納指挫2.9% 金價越1900
【美股收市】俄烏緊張升溫 道指瀉622點 納指挫2.9% 金價越1900
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券啇認購優惠（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券啇認購優惠（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌37點　藍籌ADR普遍跌逾1%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌37點　藍籌ADR普遍跌逾1%（不斷更新）
【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手
【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款