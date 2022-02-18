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【第五波疫情】華置設網店7折售商戶禮券、下周四再賣300萬元現金券　Switch遊戲機連遊戲1988元（附連結）

Hot Talk 10:14 2022/02/18

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【第五波疫情】華置設網店7折售商戶禮券、下周四再賣300萬元現金券　Switch遊戲機連遊戲1988元（附連結）

香港第五波疫情急劇惡化，在中央指示控制疫情為香港首要任務，大地產商、企業陸續公布支援措施。華人置業 （00127） 最新經網店銷售旗下商場商戶禮券，並以7折發售，即100元禮券以70元發售。依華置網店所見部分商戶禮券已售罄，華置表示，2月24日（星期四）下午3時會再開賣總值近300萬元的商戶現金券，全 數以七折發售。

華置續指，旗下管理的商場今日（18日）開始以正價一折起發售多款「抗疫自娛商品」，並且將於下周在線上線下推出不同優惠及獎賞，方便顧客添置乾糧、娛樂用品及抗疫用品。

最先推出的「抗疫自娛商品」包括Nintendo Switch 遊戲機、桌上遊戲及積木等，由今日（18日）下午3時起透過The ONE‧皇室堡‧新港中心 e-SHOP以低至正價一折發售。據網站資料，Nintendo Switch OLED 遊戲機連《Pokemon阿爾宙斯》將以1988元銷售，較原價便宜約1100元。

華置商場消費送50元現金券

另外，華置表示，顧客於2月24日至3月27日期間在 The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶及東角 LAFORET 的指定食肆外 賣食品，然後即日向顧客服務中心出示外賣收據 （不設最低消費），將獲贈50元的商場購物現金券，名額共5,000 個，總值達25萬元

華置行政總裁陳凱韻表示，認同政府要求大家盡量減少外出或自我隔離的做法，但亦非常關注市民搶購生活用品及留在家中 悶悶不樂的情況，故決定推出一些優惠讓大家添置生活必需品及娛樂產品，並且以外賣取代堂食。希望社會於這段艱難時期稍為忍耐，一同降低傳染疾病的機會， 以致能夠早日恢復正常生活。

網店連結

**美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢

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