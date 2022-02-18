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【物流股】嘉里物流擬收購美國貨運公司　總代價不超過2.4億美元

股市 09:26 2022/02/18

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【物流股】嘉里物流擬收購美國貨運公司　總代價不超過2.4億美元

嘉里物流 （00636） 擬全權收購美國一間從事國際貨運代理及物流服務公司，是次交易分四次交割，總代價不超過2.4億美元。嘉里物流開市報19.68元，跌1.2%。

是次目標公司為Topocean Consolidation Service (Los Angeles)，賣方為Robert Chin Yang Wang 及Andy Hsien Cheng Wang，分別持有其目標公司的154,920股股份及45,080股股份。

根據溢利保證及股份質押協議，賣方須保證，目標公司截至2022年及2023年底止兩個財政年度之年度平均標準化 EBIT將不少於1100萬美元。而去年年中，目標集團公司除稅後溢利淨額為3527.4萬美元，按年大增5.2倍，合併有形資產淨值為6263.5萬美元。

嘉里物流管理層相信，是次交易能夠整合業務，從而在無船承運商營運之間創造協同效應、盡量降低行政成本及帶來規模效益，進而能夠提供更高的客戶服務能力及效率， 並使其能夠與近期採用前瞻性整合的全球同業競爭。，並認為該協議之條款（包括代價）屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

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編輯：姚卓然

港股 收購 運輸 服務 美國 嘉里物流（00636）

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