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【大戶手影】社保基金結束減持中國人保A股　半年累沽7億股達35億元人民幣

股市 08:41 2022/02/18

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【大戶手影】社保基金結束減持中國人保A股　半年累沽7億股達35億元人民幣

內險股中國人保 （01339） 公布，社保基金結束減持其A股（滬：601319），在過去半年社保基金累沽約7.07億股，達34.86億元人民幣。中國人保昨跌0.4%，報2.59元；其A股則於近期低位橫行，昨收4.8元人民幣。

自2021年8月16日起至2022年2月15日六個月期間，社保基金會已通過委託的證券公司以集中競價方式累計減持中國人保A股7.07億股，佔計劃減持股份數量的80.02%，佔公司當前已發行股份總數的1.6005%，達34.86億元人民幣。

至此，社保基金會本次六個月的減持期間已結束。目前社保基金仍持股61.3億股，持股比例為13.87%。公司指，是次減持是社保基金會投資業務的常規性操作，不影響與公司的各項業務合作，對公司無重大影響。

本次減持前，社保基金會持有中國人保33.2億股無限售條件A股股份，約29.9億股有限售條件A股股份（限售期至2022年9月25日），以及5.25億股H股，合計持有A股和H股68.4億股，約佔本公司當前已發行股份總數的15.46%，為公司第二大股東。

*美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢*

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編輯：姚卓然

港股 H股 A股 中國人民保險集團（01339） 中國 社保基金 減持

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