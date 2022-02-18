【恒指ADR+夜期】ATM外圍續挫、美團ADR低港逾1%　夜期跌84點（不斷更新）

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【新股IPO】金茂服務以每手500股進行買賣 母企股東每持66.2股獲派1股金茂服務
中央冀平台企業讓利實體經濟，發改委引導外賣等互聯網平台下調餐飲業商戶服務費，觸發中資科網遭拋售。美團 （03690） 港股急插15%後，ADR續跌，折算較港收市價低1%。阿里巴巴 （09988） 美股下挫，較港低逾2%。夜期跌84點。
|ADR
|折算港元
|較港收市價變幅
|滙豐ADR
|57.66
|-0.6%
|美團ADR
|185.99
|-1.1%
|騰訊ADR
|463.01
|-1.5%
|阿里巴巴美股
|116.92
|-2.2%
內地監管陰霾再現，港股尾市急插465點，北水亦走資31.5億元，全周走75.3億元。北水大手沽騰訊 （00700） 及美團 （03690） ，分別錄得15.2億元及13.5億元淨流出，淨流入方面，中海油 （00883） 吸資2.2億元，中移動 （00941） 亦吸1.7億元。
北水資金動向：
港股承接美股跌勢低開159點，半日跌117點，午後受累以美團 （03690） 為首科技股下挫，恒生指數尾市曾跌約500點，最終收報24327點，跌465點，成交1262億元，科指跌3.2%，報5479點。美團急挫近15%曾破底，收報188元失守200元關口，成交160.9億元；阿里巴巴 （09988） 跌近3%；騰訊 （00700） 跌近2%；快手 （01024） 跌近半成。
美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】
即市走勢：
【22：58】夜期跌84點
【18：12】恒指夜期升13點，報24336點，高水8點。
【16：10】恒生指數曾跌約500點，最終收報24327點，跌465點，成交1262億元，科指跌3.2%，報5479點。美團 （03690） 急挫近15%曾破底，收報188元失守200元關口，成交160.9億元；阿里巴巴 （09988） 跌近3%；騰訊 （00700） 跌近2%；快手 （01024） 跌近半成。
【16：00】恒生指數U盤前跌492點，報24300點。
【15：54】港股收市前跌約475點，報24317點。
【15：44】【騰訊700】騰訊微信據報試行「1065」工作制 強制要求員工6時收工
【15：40】【元宇宙】中銀保監提示防範「元宇宙」名義的非法集資活動 列四手法
【15：34】快手 （01024） 尾市跌8%，低見90元。
【15：32】美團跌逾17%，破底低見182元；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%。
【15：26】恒指最新跌400點，美團 （03690） 跌逾14%，低見188元。科指跌3.1%，報5484點。
【15：20】曾逆市靠穩的騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 尾市轉跌逾1%。至於美團 （03690） 跌幅擴大至11%，低見195.2元。
【15：12】大市尾市跌幅擴至300點，報24492點。
【15：11】【大行報告打】花旗：渣打派息料隨時間增長 市場質疑有形股東權益回報能否如期達標
【15：00】恒指跌約262點，報24530點
【14：57】美團 （03690） 愈跌愈有，最新跌一成，低見196元。
【中國監管】美團急瀉一成失200關 發改委引導外賣等互聯網平台下調服務費標準
【14：54】消息稱康希諾 （06185） 入選中國新冠疫苗加強針「混打」方案，康希諾股價抽升逾7%，高見142.8元。
【新冠疫苗】中國傳推新冠疫苗加強針「混打」方案 康希諾入圍、股價急升半成
【14：48】美團 （03690） 最新跌5%，低見209.2元，大市跌約180點。發改委等部門印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》的通知。其中指出，引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，降低相關餐飲企業經營成本。
【14：40】美團 （03690） 尋日內低位，最新跌3%，低見214元。
【14：36】美團 （03690） 跌逾2%，低見215元。阿里巴巴 （09988） 逆市升0.4%；騰訊 （00700） 升0.2%。
【14：29】比亞迪 （01211） 跌逾2%；吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌1%；廣汽 （02238） 跌0.8%。中汽協公布1月乘用車共銷售218.6萬輛，按月跌9.7%，按年增長6.7%。
【汽車銷售】中汽協：1月新能源汽車產銷按年增逾倍 市場份額達17%
【14：14】港股最新維持百點跌幅。恒指報24660點，跌132點。
【14：11】融創 （01918） 升幅手擴大至逾6%，高見9.89元。
【13：57】美團 （03690） 午後跌近2%，低見215.8元。
【13：41】報道指全國已有部分城市降低了首套房貸利率及首付比例。中海外 （00688） 升近3%；潤地 （01109） 升逾3%；碧桂園 （02007） 升逾1%；雅居樂 （03383） 升近0.5%；融創 （01918） 升半成；世茂 （00813） 升逾3%。
【13：30】煤炭股午後造好，中煤 （01898） 升近4%；神華 （01088） 、兗礦能源 （01171） 升逾1%。
【13：11】恒指季檢結果公布前，染藍熱門之一農夫山泉 （09633） 逆市向好升0.4%。
【13：01】港股午後初段跌約100點，恒指跌104點，報24688點。
【12：00】恒生指數半日跌117點，報24674點，成交510億元。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 逆市靠穩升0.2%至0.3%；美團 （03690） 、友邦 （01299） 跌逾1%；藥明生物 （02269） 跌近2%。內房造好，中海外 （00688） 升2%；潤地 （01109） 升逾3%。
【11：56】【長和系】李澤鉅抱恙缺席中聯辦會議 長實：正待新冠病毒測試結果、借3000酒店房供隔離
【11：48】港股中午收市前跌約108點，報24684點。
【11：39】中資電訊股逆市向好，中移動 （00941） 股價逆市向好升近0.4%；聯通 （00762） 升近1%；中電信 （00728） 升逾1%。
【11：35】內地股市半日普遍偏軟，上證半日靠穩升0.02%；深證跌0.4%；創業板指跌1%。
【11：27】【手遊股拉升】心動公司漲一成 《Flash Party》首日上架日本即登iOS免費榜榜首
【11：05】比亞迪 （01211） 跌逾1%，低見248元。比亞迪公布對其品牌進行煥新升級，發布新標識，旗下比亞迪汽車亦對標識進行升級。
【11：02】心動 （02400） 股價逆市升一成，高見33.4元。
【10：51】友邦 （01299） 跌幅擴大至近2%，低見87.65元，恒生指數跌約133點，報24660點。
【10：36】創科 （00669） 股價最新跌近4%，低見131.1元。
【10：30】安踏 （02020） 跌幅擴大至逾3%，低見125元。
【10：22】恒指最新跌近100點，報24696點。
【10：10】金沙 （01928） 升3%，高見24.9元。
【10：06】國泰 （00293） 跌0.8%，低見7.11元。
【國泰危機】國泰1月貨運運力單月縮69%、首季運力少於疫前3分1 本周已運500萬快速測試包抵港
【10：05】信置 （00083） 績後偏軟，跌0.6%。截至去年底止6個月，撇除投資物業公平值變動的基礎溢利為43.68億元，按年增長1倍。
【業績│本港地產股】信置上半財年基礎盈利倍增至逾43億元、中期息升至0.15元 黃志祥：港樓前景審慎樂觀
【10：03】體育用品股下跌，安踏 （02020） 、特步 （01368） 跌逾2%；李寧 （02331） 跌近2%。
【09：59】金沙 （01928） 股價績前上揚，逆市升逾1%，高見24.45元。
【09：56】阿里巴巴 （09988） 率先轉升0.6%；騰訊 （00700） 亦升0.4%；美團 （03690） 跌0.7%。
【09：49】內房股逆市造好，中海外 （00688） 升逾3%；潤地 （01109） 升逾2%﹔恒大 （03333） 升0.6%；碧桂園 （02007） 升逾2%；雅居樂 （03383） 升逾1%。
【09：44】恒指跌幅最新收窄至不足100點，報24707點，跌85點。
【09：43】【新股IPO】兩新股表現分化 匯通達升2%、清晰醫療跌4%
【09：43】俄烏局勢緊張，俄鋁 （00486） 跌逾4%，低見8.32元。
【09：42】融創 （01918） 股價逆市造好，升逾半成高見9.86元。
【09：35】渣打 （02888） 承接倫敦股價逆市升逾2%，高見58.75元。
【09：34】兩隻新股個別發展，匯通達網絡 （09878） 今日首掛，開報43.55元，較招股價43元高1.3%，每手賺55元。清晰醫療 （01406） 開報1.59元，較招股價1.6元低0.6%，每手蝕12.5元。
【09：30】大市開市後跌幅擴大至逾200點，報24549點，跌243點。
【09：29】金價升穿1900美元，紫金 （02899） 逆市升0.7%；中國黃金 （02099） 升逾1%；招金 （01818） 升近3%。
【09：29】【物流股】嘉里物流擬收購美國貨運公司 總代價不超過2.4億美元
【09：24】恒生指數開報24633點，跌159點。美團 （03690） 跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.3%；藥明生物 （02269） 跌逾2%。
【09：13】期指開報24604點，跌111點或0.5%。
【09：04】匯通達網絡 （09878） 及清晰醫療 （01406） 今日掛牌，昨暗盤交易兩隻新股暗盤齊升。
【新股IPO】兩新股明日首掛 匯通達9878暗盤臨尾抽升半成、一手賺200元
【08：43】【大戶手影】社保基金結束減持中國人保A股 半年累沽7億股達35億元人民幣
【08：36】恒指將於收市後公布季檢結果，以下8隻按自由流通市值排名的股份，便有大有機會納入恒指，首選是快手 （01024） ，其次是農行 （01288） 、農夫山泉 （09633） 、中芯 （00981） 、思摩爾 （06969） 、神華 （01088） 、郵儲行 （01658） 及京東健康 （06618） 。
【08：32】恒指黑期跌150點，報24583點；道指期貨報34312點，暫無升跌。
【08：02】【內房危機】綠城中國額外發行於2025年到期之1.5億美元4.7%的優先票據 用於現有債項的再融資
【07：45】美國公布「惡名市場」名單 指控阿里巴巴、騰訊等涉及售賣冒牌貨（附完整名單）
【07：45】【開市9點半】恒指今季檢 快手、農夫山泉染藍呼聲最高；瑞信料3隻港股受惠「元宇宙」
【07：45】港股ADR收報24536點，跌255點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報56.94元，較港收市價低1.06元或1.8%。騰訊 （00700） ADR折合報472.89元，較港收市價低6.11元或1.3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報121.31元，較港收市價低1.69元或1.4%。
【07：30】俄烏緊張升溫，兩國互稱對方開火，美國總統拜登指俄數日內攻烏，投資者紛紛拋售，美股跌勢加劇，道指收市瀉622點，報34312點；標指跌94點，報4380點；納指跌407點或2.88%，報13716點。
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責任編輯：梁浩碩