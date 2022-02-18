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【內房危機】綠城中國逆市大升7%　額外發行於2025年到期之1.5億美元4.7%的優先票據、用於現有債項的再融資

股市 16:30 2022/02/18

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綠城中國額外發行於2025年到期之1.5億美元4.7%的優先票據。

綠城中國 （03900） 額外發行於2025年到期之1.5億美元4.7%的優先票據，料淨籌1.46億美元，並擬將所得籌得款項淨額用作為現有債項的再融資。

綠城中國去年股價累升近15%，屬表現較強的內房，惟近期連跌五日，今日終見回升，最後更逆市大升7.2%，報12.82元。

綠城中國指，是次額外票據將會和於2020年10月29 日發行的2025年到期之本金總額為3億美元4.7%的優先票據（「原始票據」）成為同一系列票據，又預期額外票據發行將於2月24日完成。除非額外票據提前贖回，否則額外票據將於2025年4月29日到期。

滙豐 （00005） 及瑞信為提呈發售及出售額外票據的聯席全球協調人、聯席牽頭安排人兼聯席賬簿管理人。同時，兩者又為票據的初步買方。

美聯儲勢狂加息利好美元？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢（立即收看）

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編輯：姚卓然

港股 民企內房股 中國 滙豐控股（00005） 綠城中國（03900）
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