【惡名市場】美國公布「惡名市場」名單　阿里巴巴、騰訊等平台被指賣冒牌貨（附名單連結）

▲ 美國公布「惡名市場」名單 指控阿里巴巴、騰訊等涉及售賣冒牌貨

阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 旗下電商業務被美置指控涉及售賣冒牌貨品。美國貿易代表辦公室（USTR）公布最新「惡名市場（notorious markets）」實體名單，其中包括阿里巴巴淘寶、拼多多（美：PDD）、百度網盤、DHGate繼續上榜，而阿里巴巴「全球速賣通AliExpess」、騰訊境外版微信WeChat，就被新增在「惡名市場」名單。

美國貿易代表辦公室聲明指，全球速賣通及微信是中國重要電商平台，據報促進了大量商標假冒行為。美國貿易代表辦公室將42個網上市場及35個實體市場列入名單。

【華府「惡名市場」完整名單】

美國：收版權人投訴AliExpess 微信小程序無縫連接冒牌貨銷售商

在新增全球速賣通AliExpess的評論中，美國貿易代表辦公室稱，全球速賣通屬阿里巴巴商戶對消費者（B2C）電商平台，由內地賣家連接海外買家，提供批發、物流服務，全球速賣通只作中介、不會自行存貨。

該辦公室指，即使阿里巴巴有反侵權流程，但仍收到版權持有人投訴全球速賣通賣家湧現冒牌貨賣家，阿里審查不足。

新增微信WeChat方面，美國貿易代表辦公室主要針對由「小程序」接入的電商生態，指出冒牌貨賣家可經小程序無縫接入微信和其支付系統，而且當買家搜索正貨商戶時，冒牌貨商戶也會列在搜尋結果中，版權人認為微信賣家審查薄弱。

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責任編輯：梁浩碩