【ET財經早點1分鐘】道指跌622點今年最傷 納指跌3%

地緣危機急劇升溫，拜登指俄羅斯可能未來幾日攻擊烏克蘭，恐慌指數再升一成半。道指急跌622點，創今年最大跌幅，投資者沽出仍有厚利同高風險的科技股。納指大跌近百分之三。

地緣危機急劇升溫，拜登指俄羅斯可能未來幾日攻擊烏克蘭，恐慌指數再升一成半。道指急跌622點，創今年最大跌幅，投資者沽出仍有厚利同高風險的科技股。納指大跌近百分之三。

Nvidia跌百分之六， Tesla跌百分之五。資金泊入美債避險，10年期美債息跌穿2厘。不過，油價反而跌百分之二。

烏克蘭邊境村莊遭襲擊 危機急升溫

烏克蘭危機踏入關鍵時刻，烏克蘭指責親俄分裂分子襲擊邊境一個村莊。美國國務卿在聯合國紐約總部作緊急呼籲，要求俄羅斯停止軍事行動。

拜登警告普京，如果俄羅斯對烏克蘭發動襲擊，將採取非常嚴厲的經濟制裁。不過，俄羅斯官員否認有襲擊烏克蘭的計劃，認為美國指控毫無根據。

夜期跌37點 滙豐ADR失守57元關

夜期僅跌37點， 藍籌股ADR普遍跌超過百分之一。滙豐ADR低港股收市價近百分之二，失守57港元關口。

提提你 恒指今日收市後公布季度檢討結果。