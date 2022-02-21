【疫市營商】 HOME+推出1年吸逾10萬會員 香港寬頻楊主光：冀4、5年內收支平衡

本港新冠疫情大爆發，令營商環境大受打擊，但同時在保持社交距離的措施下，網上消費和活動則越趨蓬勃，以網購為例，疫情期間很多人都為求方便或可以足不出戶，都會選擇在網上購物。香港寬頻（01310））、大昌行和嘉里物流（00636）共同推出的一站式網購平台 HOME+訂單亦持續增加。香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光透露，現時HOME+每日平均訂單金額按月增加20%至30%，並以超市產品如肉類等，銷售佔比最大。

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HOME+推出一年多，至今已有約10多萬會員。楊主光坦言公司尚在起步階段，指早前已投入第二輪資金，目前投資了約2億元，預計每年生意額可有雙位數增長，料4至5年能收支平衡。

提到網購，很多人自然會將其與HKTVmall比較，不過楊主光坦言兩者有別，因為HOME+更傾向於發展B2B（企業對企業）市場。「雖然我們B2B只是剛開始，現時佔整體生意額逾1成，但相信隨着發展在未來3年會超越B2C（企業對客戶）。」但他強調公司不會追求B2C生意額或會員數目，因為B2B的市場更大，「舉一個例子，近期我們最好賣的是市面上瘋搶的快速檢測套裝，在過去幾星期有銀行客戶就訂購了大量快速檢測套裝派發予員工。」

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另一方面，香港寬頻亦利用到其網絡和電商平台的優勢，將稍推出「1蚊當2蚊使」計劃。假設當客戶於HOME+購買2400元的電子消費券，即獲贈香港寬頻指定電訊總值2400元的服務，同樣，若新登記指定香港寬頻指定服務總值2400元，可獲得2400元HOME+的電子消費券。

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此外，談及近期5G月費計劃減價戰，楊主光笑言優惠陸續有來，不做到5G成為主流不會停手。他又指，月費永遠會向下調，只要公司在周邊服務獲得更多收入，自然可保住利潤。

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記者：張以正