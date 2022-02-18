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【齊心抗疫】帝盛旗下5間酒店暫改為社區隔離酒店 涉約2000間客房 荃灣帝盛酒店即日起提供服務

理財智慧 08:30 2022/02/18

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政府推行社區隔離設施酒店計劃，多家企業將旗下酒店房間改作隔離設施用途。過去兩年持續協助抗疫的帝盛酒店集團，宣佈將旗下於本港的五間酒店、約2,000間客房暫改為社區隔離設施，供徵狀輕微或無病徵的新型肺炎確診者入住隔離。

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【絕世好老闆】帝盛酒店邱詠筠為感謝報答員工 派2個月發花紅兼加薪，詳見【下一頁

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈


其中荃灣帝盛酒店於即日（2月18日）起成為香港首間提供社區隔離設施的酒店，以紓緩現時香港醫療系統的壓力。保安局局長鄧炳強也得地於周四（17日）親自巡視荃灣帝盛酒店。


帝盛表示，期望是次安排可以盡快騰出公立醫院隔離病房，讓更有需要醫療服務的病人使用。

新世界借出九龍貝爾特酒店　共700間客房作隔離設施　冀與政府及市民抗疫，詳見【下一頁


過去兩年疫情反覆，帝盛酒店集團自2020年2月開始，於本港以不同方式配合抗疫，曾為前線醫護人員、密切接觸者、來自高風險國家的旅客、家庭傭工及檢疫客人提供住宿，防止疫症在社區蔓延。帝盛酒店集團於本港九間酒店會以不同方式抗疫：


•社區隔離設施：
  荃灣帝盛酒店、觀塘帝盛酒店、旺角帝盛酒店、荃灣絲麗酒店及海景絲麗•酒店


•密切接觸者檢疫中心：
  麗悅酒店及遠東絲麗酒店


•指定檢疫酒店
  灣仔帝盛酒店及蘭桂坊酒店@九如坊

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【樓市熱話】長兄婚後育2孩與家人同住公屋 寧4人迫一房也不願申請公屋 一自私要求使港男感受欺壓，詳見【下一頁


帝盛指，港府已安排員工接受政府提供的防疫培訓及定期檢測，該集團已在各酒店安裝智能消毒站，亦會為所有相關員工及其家人免費提供快速檢測套裝，以保障員工及住客的安全和健康。


集團又指，將繼續與港人攜手克服所有挑戰。相信只要社區上下同心合力，必定可以再把疫情控制，抗逆成功。

【齊心抗疫】恒基兆業捐港幣1,300萬元支援港人抗疫 首批物資周五起率先送到30間有確診個案院舍 「家園便利店」推九折優惠，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

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