【清零政策】渣打無意將員工調離本港　去年本港常務董事級別員工不減反增

▲ 渣打集團（02888）財務總監賀方德昨在渣打業績後的分析員會議上被問到會否考慮將員工調離本港時，指在一般情況下不會這樣做。

陸續傳出有國際銀行將駐港高層調動至海外辦公，渣打集團 （02888） 財務總監賀方德昨在渣打業績後的分析員會議上被問到會否考慮將員工調離本港時，指在一般情況下不會這樣做，因在港業務佔集團整體比例龐大，而且渣打非常專注於本港市場。

渣打亞洲區行政總裁洪丕正透露，集團駐港常務董事級別員工去年雖有7人流出，但也有13人流入，即整體有高層員工淨流入。他指短期內本港吸引人才存在挑戰，但認為中長線而言本港仍存在吸引力。

事實上，渣打來自本港市場的收入佔集團整體收入23％，在集團全球所有市場中佔比最重；而且本港單一地區佔渣打集團稅前基本溢利30%，是貢獻最高的市場。

另外，洪丕正指疫情下本港整體銀行業有三成至三成五分行關閉，影響面對面銷售。因應有關情況，他指該行須將部分銷售由線下轉移至數碼渠道，加強線上基金買賣等服務。

與此同時，集團在分析員會議上亦提及為配合節省開支的計劃，擬在全球削減共四成分行，但會將銷售與服務數碼化、並加大數碼投資。人手方面，集團計劃減少職位數目，但同時也會增聘科技部門如網絡安全方面的人手，故整體職位數目不會因數碼化而大減。

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記者：余倩敏