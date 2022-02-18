  • 15°C
香港時間 : 2022218日 (五) 02:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【清零政策】渣打無意將員工調離本港　去年本港常務董事級別員工不減反增

股市 00:43 2022/02/18

分享：

渣打集團（02888）財務總監賀方德昨在渣打業績後的分析員會議上被問到會否考慮將員工調離本港時，指在一般情況下不會這樣做。

陸續傳出有國際銀行將駐港高層調動至海外辦公，渣打集團 （02888） 財務總監賀方德昨在渣打業績後的分析員會議上被問到會否考慮將員工調離本港時，指在一般情況下不會這樣做，因在港業務佔集團整體比例龐大，而且渣打非常專注於本港市場。

渣打亞洲區行政總裁洪丕正透露，集團駐港常務董事級別員工去年雖有7人流出，但也有13人流入，即整體有高層員工淨流入。他指短期內本港吸引人才存在挑戰，但認為中長線而言本港仍存在吸引力。

事實上，渣打來自本港市場的收入佔集團整體收入23％，在集團全球所有市場中佔比最重；而且本港單一地區佔渣打集團稅前基本溢利30%，是貢獻最高的市場。

渣打香港去年稅前少賺7%、仍佔集團3成 【下一頁】

另外，洪丕正指疫情下本港整體銀行業有三成至三成五分行關閉，影響面對面銷售。因應有關情況，他指該行須將部分銷售由線下轉移至數碼渠道，加強線上基金買賣等服務。

與此同時，集團在分析員會議上亦提及為配合節省開支的計劃，擬在全球削減共四成分行，但會將銷售與服務數碼化、並加大數碼投資。人手方面，集團計劃減少職位數目，但同時也會增聘科技部門如網絡安全方面的人手，故整體職位數目不會因數碼化而大減。

**美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢

相關文章：

【清零政策】花旗數名高層據報遷離香港　調至新加坡等

【HSBC滙豐】滙豐發警示：香港檢疫政策成主要營運風險　指定部門員工分3組減低隔離風險

【HSBC滙豐】滙豐「炒房」主管礙於本港檢疫安排尚未來港 傳休假半年 4名環球舵手3名已駐紮中環總行

記者：余倩敏

疫情 渣打集團（02888）

上一篇文章

美國10年期債息跌穿2厘 烏克蘭局勢趨緊張

下一篇文章

【儲局官員】布拉德重申支持儲局第二季度開始縮表
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】藍籌股ADR靠穩　夜期跌3點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】藍籌股ADR靠穩　夜期跌3點（不斷更新）
【美股市況】拜登稱俄羅斯幾天內或對烏克蘭發動攻擊　道指曾跌逾500點　納指跌超過1.8% 金價一度升穿1900美元（不斷更新）
【美股市況】拜登稱俄羅斯幾天內或對烏克蘭發動攻擊　道指曾跌逾500點　納指跌超過1.8% 金價一度升穿1900美元（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券啇認購優惠（不斷更新）
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　一文看清各銀行券啇認購優惠（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期轉跌24點　芒格大讚競爭力強、阿里巴巴美股曾揚逾2%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期轉跌24點　芒格大讚競爭力強、阿里巴巴美股曾揚逾2%（不斷更新）
【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手
【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款