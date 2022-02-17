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【莊友堅妻子】威華達斥資7.5億入股維他奶家族後人羅琪茵旗下投資公司近18%　此前曾增持盛京銀行

股市 23:35 2022/02/17

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【莊友堅妻子】威華達斥資7.5億入股維他奶家族後人羅琪茵旗下投資公司近18%

曾投資於恒大 （03333） 旗下恒大汽車 （00708） 的威華達控股 （00622） 今日宣布，斥資7.5億元入股資深投資者莊友堅妻子、維他奶家族後人羅琪茵旗下物業投資公司Future Capital Limited的17.81%股份。

值得留意是，Future Capital Limited的2020年收益為0元，除稅前虧損3.8萬元，而2021年收益則大增至3589.8萬元，除稅前溢利為12.28億元。威華達透露，截至去年底，Future Capital Limited的綜合資產淨值為37.01億元。

威華達近年繼續密密投資，去年威華達盡沽恒大汽車持股後，斥7億加碼投資曾為恒大系的盛京銀行 （02066） 的4.27%H股。威華達稱，公司不斷尋找具潛力及正面前景之業務，以豐富其業務組合及提高公司及其股東價值，Future Capital擁有之商業或工業物業、住宅物業及其他投資物業在2021年12月31日之公平值為47.50億元，董事認為，認購事項為威華達提供促進物業投資活動良機，使集團能夠分散其投資並擴大集團收益基礎，認購事項屬公平合理，並符合公司及股東之整體最佳利益。

威華達盡沽恒大汽車套現3.3億元　料拖累今年業績虧損，看【下一頁】

鼎珮投資為威華達主要股東

威華達目前主要股東為Peak Trust Xompany - NV及鼎珮投資集團，前者持股量約18.8%，後者約9.41%。鼎珮投資集團未必為人熟悉，但同系鼎珮證券與本地著名富豪圈子「大Dee會」淵源甚深。

有趣的是，離岸公司Satinu Resources Group Ltd. 曾在2019年多次增持威華達控股，持股量一度增至16.21%，其後持股量在2019年12月底降至0%，同日一間名為Peak Trust Company - NV作為Kyushu Oshidori Children's Foundation的受託人取得19.82%威華達控股股份。

其後有不同報道指，Satinu Resources Group Ltd.與股壇名人莊友堅有關然，但聯交所申報無提及Satinu Resources及Kyushu Oshidori Children's Foundation的股東背景，據Kyushu Oshidori Children's Foundation網站簡介，該慈善機構是由威華達控股發起。

**美國加息如何影響滙市？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢

相關文章：

【恒大3333】威華達控股斥資7億增持盛京銀行　聲言「視收購為一線希望、戰術性投資」

【指控誹謗】莊友堅、威華達控股入稟高院索償　分別指控壹週刊、David Webb誹謗

 

港股 威華達控股（00622） 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708）

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